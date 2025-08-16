Игорь КОСТЮК: «Разочаровало качество игры динамовцев»

Наставник юношеской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездной матч своих подопечных против «Эпицентра» Каменец-Подольский, в котором была зафиксирована ничья (1:1).

– Какие ваши впечатления от игры? Видно, что вы остались не всем довольны. Что больше всего вас разочаровало?

– Больше всего разочаровало то, что с первых минут мы договаривались играть по одному, а получилось иначе. Наверное, это моя вина, что не смог донести игрокам, с какой мотивацией с первых минут нужно выходить на поле. Вы видели, что с первых минут мы начали проигрывать свои дуэли, единоборства, не было концентрации в зоне завершения, в результате чего пропустили атаку, которая привела к быстрому голу. Больше разочаровала качество игры, которое сегодня было.

Конечно, поле не позволяло играть быстро, мяч всегда останавливался, не мог быстро ходить. Но и качество работы с мячом было не на высоте. Не было той структуры, которую мы отрабатываем, глубины, на которую нужно бежать. Снова же, реализация моментов, которые мы создавали, оставляет желать лучшего. Забили один мяч, еще были моменты, но не реализовали.

Продолжается становление команды, мы сейчас смотрим, как игроки прогрессируют, как они понимают наши требования. Будем двигаться от матча к матчу. Надеюсь, они будут дальше прогрессировать, а в играх появится больше понимания.

– Сильно ли быстро пропущенный мяч испортил ваши планы на игру и повлиял на дальнейшие события на поле?

– Мы немного поменяли тактику, начали выше прессинговать. При такой погоде отдали много сил этому прессингу. Хотя сначала, учитывая жару, планировали встречать соперника чуть ниже. Этот прессинг принес нам перехват, после которого мы и забили один мяч. Но, конечно, еще не все понимают свои позиции, ведь мы их меняли по ходу игры. Кто-то играл не на своем привычном месте из-за того, что не все игроки у нас в строю и находятся в обойме. Из-за этого не было определенной структуры, к которой мы привыкли.

– Можно ли сказать, что этот матч с «Эпицентром» был самым сложным из трех матчей подряд, которые вы провели на выезде?

– По качеству, я считаю, это был наименее качественный матч. Потому что не было конструктива и быстрых переходов. А когда они все же происходили, мы создавали моменты, но этого было мало, и эти переходы были некачественными. Постоянно спешили, не было понимания.

– Как чувствует себя Люсин? Насколько серьезна у него травма?

– Если он не смог продолжить, то я думаю, что это не просто так. Будет диагностика, после которой мы полностью поймем ситуацию. Но уже сейчас понятно, что травма непростая.

– На следующих выходных тура лиги U19 не будет. Какие у вас планы в связи с этим, чем заполните паузу?

– Будем тренироваться, отрабатывать то, что не получается, и совершенствоваться.

– Вы провели уже более 200 матчей во главе «Динамо» U19. Как себя чувствуете по этому поводу? Следите ли за личной статистикой, что она для вас означает?

– Особенно не слежу. Есть задача воспитывать игроков и передавать их в первую команду. Мы видим примеры футболистов, прошедших через нашу академию. Не будем говорить, что это какая-то фантастика, но есть качественные игроки, которые усиливают коллектив, продолжают путь и в первой команде, и на международной арене. Стараемся воспитывать качественных игроков. Также будем дальше стараться, чтобы они прогрессировали, удачно переходили из детского в взрослый футбол и адаптировались там как можно быстрее.