Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «Разочаровало качество игры динамовцев»
Молодежные турниры
16 августа 2025, 03:23 | Обновлено 16 августа 2025, 03:56
27
0

Игорь КОСТЮК: «Разочаровало качество игры динамовцев»

Главный тренер Динамо U-19 прокомментировал ничью с Эпицентром U-19

16 августа 2025, 03:23 | Обновлено 16 августа 2025, 03:56
27
0
Игорь КОСТЮК: «Разочаровало качество игры динамовцев»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Наставник юношеской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездной матч своих подопечных против «Эпицентра» Каменец-Подольский, в котором была зафиксирована ничья (1:1).

– Какие ваши впечатления от игры? Видно, что вы остались не всем довольны. Что больше всего вас разочаровало?

– Больше всего разочаровало то, что с первых минут мы договаривались играть по одному, а получилось иначе. Наверное, это моя вина, что не смог донести игрокам, с какой мотивацией с первых минут нужно выходить на поле. Вы видели, что с первых минут мы начали проигрывать свои дуэли, единоборства, не было концентрации в зоне завершения, в результате чего пропустили атаку, которая привела к быстрому голу. Больше разочаровала качество игры, которое сегодня было.

Конечно, поле не позволяло играть быстро, мяч всегда останавливался, не мог быстро ходить. Но и качество работы с мячом было не на высоте. Не было той структуры, которую мы отрабатываем, глубины, на которую нужно бежать. Снова же, реализация моментов, которые мы создавали, оставляет желать лучшего. Забили один мяч, еще были моменты, но не реализовали.

Продолжается становление команды, мы сейчас смотрим, как игроки прогрессируют, как они понимают наши требования. Будем двигаться от матча к матчу. Надеюсь, они будут дальше прогрессировать, а в играх появится больше понимания.

– Сильно ли быстро пропущенный мяч испортил ваши планы на игру и повлиял на дальнейшие события на поле?

– Мы немного поменяли тактику, начали выше прессинговать. При такой погоде отдали много сил этому прессингу. Хотя сначала, учитывая жару, планировали встречать соперника чуть ниже. Этот прессинг принес нам перехват, после которого мы и забили один мяч. Но, конечно, еще не все понимают свои позиции, ведь мы их меняли по ходу игры. Кто-то играл не на своем привычном месте из-за того, что не все игроки у нас в строю и находятся в обойме. Из-за этого не было определенной структуры, к которой мы привыкли.

– Можно ли сказать, что этот матч с «Эпицентром» был самым сложным из трех матчей подряд, которые вы провели на выезде?

– По качеству, я считаю, это был наименее качественный матч. Потому что не было конструктива и быстрых переходов. А когда они все же происходили, мы создавали моменты, но этого было мало, и эти переходы были некачественными. Постоянно спешили, не было понимания.

– Как чувствует себя Люсин? Насколько серьезна у него травма?

– Если он не смог продолжить, то я думаю, что это не просто так. Будет диагностика, после которой мы полностью поймем ситуацию. Но уже сейчас понятно, что травма непростая.

– На следующих выходных тура лиги U19 не будет. Какие у вас планы в связи с этим, чем заполните паузу?

– Будем тренироваться, отрабатывать то, что не получается, и совершенствоваться.

– Вы провели уже более 200 матчей во главе «Динамо» U19. Как себя чувствуете по этому поводу? Следите ли за личной статистикой, что она для вас означает?

– Особенно не слежу. Есть задача воспитывать игроков и передавать их в первую команду. Мы видим примеры футболистов, прошедших через нашу академию. Не будем говорить, что это какая-то фантастика, но есть качественные игроки, которые усиливают коллектив, продолжают путь и в первой команде, и на международной арене. Стараемся воспитывать качественных игроков. Также будем дальше стараться, чтобы они прогрессировали, удачно переходили из детского в взрослый футбол и адаптировались там как можно быстрее.

По теме:
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Девушка футболиста Динамо соблазняет впечатляющим декольте
ВИДЕО. Юниоры Динамо не сумели обыграть Эпицентр U-19
Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр Каменец-Подольский U-19 Эпицентр - Динамо Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»
Футбол | 16 августа 2025, 01:52 2
РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»
РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»

Бразилец похвалил Пола Скоулза

Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Теннис | 15 августа 2025, 21:24 7
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати

Елена Рыбакина в двух сетах разобрала первую ракетку мира в четвертьфинале

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Футбол | 15.08.2025, 05:42
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Футбол | 15.08.2025, 13:52
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 27
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем