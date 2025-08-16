Лондонизация украинского футбола: панацея или ошибочный путь?

После 1-го тура текущего чемпионата Украины кто-то из болельщиков, вдохновленный или, скорее, подавленный ситуативным лидерством «Кудривки», предложил термин «кудривкизация» в отношении процессов в нашем футболе. Признаюсь, что это слово было и в моих мыслях независимо от того, кто его впервые вынес на широкую публику. Впрочем, систематизировав увиденное в стартовых турах УПЛ (из 6-ти клубов, которые в первых двух турах не познали горечи поражений, 4 базируются в столице), все же решил, что лучше соответствует процессам в нашем футболе другой термин – «лондонизация» (собственно, сама «Кудривка» в определенной мере их подтверждает).

Когда-то московские акулы футбольного пера судачили о высоком профессиональном уровне футбольного болельщика из белокаменной: мол, тот в каждом туре имеет счастливую возможность видеть непосредственно на трибунах стадионов несколько матчей, и вот такой непрерывный практикум и способствует росту осведомленности в футбольных нюансах. Завидовали ли мы, киевляне, такой возможности? Сложный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. С одной стороны, футбольная огромность в столице советской империи – это, действительно, значительное расширение футбольной базы знаний. С другой стороны, именно в Киеве рождались и воплощались в жизнь передовые для 1970-х – 1980-х гг. футбольные идеи. А переполненные трибуны на матчах дубля «Динамо» (не такая уж и редкость в то время!) и порой весьма солидная аудитория на домашних матчах киевских армейцев, где публика восхищалась мастерством Виктора Насташевского (не зря же этот известный бомбардир не спешил покидать малоамбициозный, но в то же время киевский клуб!), – свидетельство того, что информационная база у тогдашних киевских тифози была весьма щедрой. Как говорил мне один из многолетних владельцев абонемента на матчи основного состава «Динамо» и регулярный посетитель поединков дубля («это был настоящий ритуал», по его словам), в игре молодых динамовцев можно было увидеть едва ли не больше тактических новаций, чем в обычных матчах высшей лиги на московских стадионах. Утверждение, с которым можно спорить, однако не лишенное логики и в то же время определенного киевского футбольного снобизма.

В свое время я придумал и по мере сил воплощал в жизнь рубрику «Футбольный мегаполис» в одном из украинских спортивных еженедельников. Разворот на описание футбольной жизни в том или ином городе, как правило, был привязан по времени к какому-то локальному дерби. Так вот, когда решил написать о Лондоне, то вполне осознавал, что разворота для этого настоящего футбольного мегаполиса будет недостаточно. Что говорить, когда такой важный аспект футбольной (или, скорее, околофутбольной) жизни столицы Великобритании, как противостояние фанатских группировок братья Дуги и Эдди Бримсоны рассматривают на более чем 360-ти страницах литературного труда под названием «Высшая мера»! Карты мест дислокации лондонских клубов представляют собой густо пересеченную соответствующими отметками схему, по которой не сразу поймешь, кто из какой части мегаполиса, а для некоторых будет воистину открытием лондонская принадлежность того или иного клуба.

Война на Донбассе запустила, а полномасштабная война разогнала до сумасшедшей скорости некий процесс лондонизации в нашем футболе, когда многие клубы сменили прописку (или место регистрации, хотя и не всегда) на столичную. К тому же, и в самом Киеве наметилась тенденция к профессионализации клубов, которые до поры, до времени участвовали только в первенствах столицы, а то и исключительно в юношеских соревнованиях.

ФК Заря

Что же мы имеем? «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Оболонь», «Кудривка», «Левый берег», «Локомотив», «Ребел», «Атлет» (а старт нынешнего розыгрыша Кубка Украины позволил узнать, например, о команде «Легия»). В этом списке вполне мог бы быть и «Металлист 1925», если бы не вызывающее поведение парней в клубной форме, которые скандировали непристойности в адрес клуба «Левый берег», поначалу приютившего харьковчан на своей арене. Ну, и куча клубов, игроки которых проживают в столице, но которые свои домашние матчи проводят в киевских пригородах. Медиа упорно продолжают называть игроков «Шахтера» дончанами, хотя среди тех, кто вышел в стартовом составе «горняков» на матч против «Панатинаикоса», таковых, кто хотя бы раз побывал в столице шахтерского края, можно пересчитать по пальцам одной руки. И, что бы ни говорили представители «Шахтера», но игроки в оранжево-черных футболках в большинстве своем не мечтают переехать в Донецк.

Огни большого города манят и футбольных менеджеров. Имея столичное место жительства, легче агитировать игроков перейти в свой клуб (во время полномасштабной войны с этим может, правда, поспорить Западная Украина), где им обеспечат комфортные условия проживания. Кроме того, собственно, столичный рынок футбольной молодежи немал, больше, чем где-либо в Украине. И ты можешь просматривать сотни и сотни мальчишек, выбирая среди них лучших и давая им дорогу в футбольную жизнь. Конкуренция за болельщика? Не вижу в этом ничего плохого. Когда ситуация позволит собирать большую болельщицкую аудиторию на трибунах, то различные заманухи для зрителей будут практиковаться весьма широко. «Динамо» в этом контексте всегда будет стоять особняком. Как отмечали братья Бримсоны, «среди всех столичных клубов только один наиболее ярко олицетворяет в себе... главные отличительные черты типичного лондонца. Этим клубом, конечно, является «Челси». Заменим «лондонца» на «киевлянина», а «Челси» на «Динамо», и картина получится похожая.

Украина стремится к справедливому миру и нормализации жизни, мирному развитию во всех сферах, в том числе и в спортивной. Прогнозы опытных политических аналитиков относительно того, когда это сбудется, уже неоднократно опровергались жестокой реальностью. И тот, кто уверенно говорит о чем-то таком, что будет с войной в ближайшее время, либо выдает желаемое за действительное, либо проникается необоснованным пессимизмом, либо хайпует, используя кликбейтные заголовки и громкие утверждения-фантомы типа: «Вот и все, путин выводит войска». Как бы то ни было, рано или поздно пушки-дроны замолчат. А вот утихнет ли лондонизация нашего футбола в мирных условиях? Можно ли представить себе картину, что со временем команды откажутся от прежних внутрискобочных названий городов своего происхождения и официально утвердят именно столичное место базирования? Совсем этого не исключаю. А вот на вопрос, побудит ли это неокиевлян к строительству хотя бы небольших, но собственных стадионов в столице, у меня нет однозначного ответа. Если такой процесс (именно процесс, а не единичная акция и не использование построенного до них) начнется, то можно будет смело утверждать: лондонизация воплотилась в жизнь и у нас. С поправкой на возможности клубов, конечно.

Алексей РЫЖКОВ