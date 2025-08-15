Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 18:54 | Обновлено 15 августа 2025, 18:56
365
0

Устименко огорчил Рух

В матче 3-го тура чемпионата Украины Оболонь вышла вперед в матче с Рухом. Гол на 27-й минуте первого тайма забил Денис Устименко.

Форвард красиво пробил головой после подачи со штрафного.

Арбитр долго просматривал момент на предмет офсайда и фола, однако после VAR все же засчитал мяч.

Чемпионат Украины. 3-й тур

Рух – Оболонь 0:1
Гол: Устименко, 27

По теме:
Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Рух - Оболонь Денис Устименко видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
