ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ

В матче 3-го тура чемпионата Украины Оболонь вышла вперед в матче с Рухом. Гол на 27-й минуте первого тайма забил Денис Устименко.

Форвард красиво пробил головой после подачи со штрафного.

Арбитр долго просматривал момент на предмет офсайда и фола, однако после VAR все же засчитал мяч.

Чемпионат Украины. 3-й тур

Рух – Оболонь 0:1

Гол: Устименко, 27