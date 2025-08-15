Украина. Премьер лига15 августа 2025, 18:54 | Обновлено 15 августа 2025, 18:56
ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ
Устименко огорчил Рух
15 августа 2025, 18:54 | Обновлено 15 августа 2025, 18:56
В матче 3-го тура чемпионата Украины Оболонь вышла вперед в матче с Рухом. Гол на 27-й минуте первого тайма забил Денис Устименко.
Форвард красиво пробил головой после подачи со штрафного.
Арбитр долго просматривал момент на предмет офсайда и фола, однако после VAR все же засчитал мяч.
Чемпионат Украины. 3-й тур
Рух – Оболонь 0:1
Гол: Устименко, 27
