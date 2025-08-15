Англия15 августа 2025, 18:20 | Обновлено 15 августа 2025, 18:37
37
0
Стали известны детали контракта экс-игрока Эвертона с Лидсом
Доминик Калверт-Льюин впервые за девять лет сменил прописку.
15 августа 2025, 18:20 | Обновлено 15 августа 2025, 18:37
37
0
28-летний английский форвард Доминик Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед» на правах свободного агента.
Об этом сообщили в пресс-службе английского клуба.
Калверт-Льюин девять сезонов провел в Эвертоне, а летом этого года получил статус свободного агента. Контракт рассчитан до 2028 года.
Всего в составе «ирисок» сыграл 273 матча и забил 71 гол.
Также форвард выступал за «Сталбридж», «Шеффилд» и «Нортгемптон».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 10:50 65
Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы
Футбол | 15 августа 2025, 16:55 0
Олег Федорчук отмечает игру Николая Матвиенко
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Комментарии 0
Популярные новости
14.08.2025, 23:55 361
14.08.2025, 08:11 4
14.08.2025, 09:14 4
15.08.2025, 07:50
13.08.2025, 20:51 9
14.08.2025, 06:45 1
13.08.2025, 18:48 5
14.08.2025, 15:46 11