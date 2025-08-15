Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны детали контракта экс-игрока Эвертона с Лидсом
Англия
15 августа 2025, 18:20 | Обновлено 15 августа 2025, 18:37
37
0

Стали известны детали контракта экс-игрока Эвертона с Лидсом

Доминик Калверт-Льюин впервые за девять лет сменил прописку.

15 августа 2025, 18:20 | Обновлено 15 августа 2025, 18:37
37
0
Стали известны детали контракта экс-игрока Эвертона с Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний английский форвард Доминик Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед» на правах свободного агента.

Об этом сообщили в пресс-службе английского клуба.

Калверт-Льюин девять сезонов провел в Эвертоне, а летом этого года получил статус свободного агента. Контракт рассчитан до 2028 года.

Всего в составе «ирисок» сыграл 273 матча и забил 71 гол.

Также форвард выступал за «Сталбридж», «Шеффилд» и «Нортгемптон».

По теме:
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Новые атакующие звезды АПЛ и их статистика в прошлом сезоне топ-лиг
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал статусного форварда
Доминик Калверт-Льюин чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс Эвертон свободный агент Виталий Миколенко
Александр Сильченко Источник: ФК Лидс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Футбол | 15 августа 2025, 10:50 65
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б

Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы

Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»
Футбол | 15 августа 2025, 16:55 0
Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»
Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»

Олег Федорчук отмечает игру Николая Матвиенко

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем