Стали известны детали контракта экс-игрока Эвертона с Лидсом

28-летний английский форвард Доминик Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед» на правах свободного агента.

Об этом сообщили в пресс-службе английского клуба.

Калверт-Льюин девять сезонов провел в Эвертоне, а летом этого года получил статус свободного агента. Контракт рассчитан до 2028 года.

Всего в составе «ирисок» сыграл 273 матча и забил 71 гол.

Также форвард выступал за «Сталбридж», «Шеффилд» и «Нортгемптон».