Ига Свентек – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 3) и Анна Калинская (WTA 34).

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Анны.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Елены Рыбакиной.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА