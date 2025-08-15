WTA15 августа 2025, 10:35 |
Ига Свентек – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
15 августа 2025, 10:35
15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи 1/4 финала.
Ориентировочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 3) и Анна Калинская (WTA 34).
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Анны.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Елены Рыбакиной.
