Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
15 августа 2025, 10:35 |
Ига Свентек – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 3) и Анна Калинская (WTA 34).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Анны.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Елены Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Анна Калинская Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
