«Не засчитали чистый гол». Тренер Пакша – об ошибке в матче с Полесьем

Главный тренер венгерского «Пакша» Дьердь Богнар подвёл итоги противостояния с житомирским «Полесьем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Венгерский клуб уступил в первом матче со счётом 0:3, однако в домашней игре был близок к камбэку (2:1).

«Поздравляю ребят – мы сделали всё, чтобы пройти дальше. Мы сделали матч открытым, имели огромный момент при счёте 2:0, и всё решили мелочи. Был и эпизод с пенальти. Мы могли перевернуть эту дуэль, жаль, что не получилось, но покидаем Лигу конференций с поднятой головой. Поздравляю своих игроков – они действительно сделали всё для успеха!

Можно разбирать эпизоды – в первом матче нам не засчитали чистый гол, были спорные моменты, но это не главное. Нужно было реализовывать свои моменты, и тогда был бы и третий гол. Вывод – первый матч нужно играть плотно, тогда есть шанс на проход. Мы же всё испортили именно в первой игре, пропустив трижды.

Мы подготовили сценарий на оба тайма, командная игра в целом работала, жаль, что в ответном матче мы забили лишь дважды», – сказал Богнар.