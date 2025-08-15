Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте»
Форвард ПСЖ прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
Форвард ПСЖ Усман Дембеле прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):
«Это удивительно. Честно говоря, при счете 0:2 мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте. Но мы пытались оставаться в игре, думая, что с одним голом все может случиться. И, как я сказал, замены Ли Кан-Ина, Фабиана Руиса, Ибрагима и Гонсало очень нам помогли.
После такой недели тренировок это было непросто, но мы вышли за победой и рады. Болельщики были замечательными от начала до конца. Мы могли проигрывать 2:0 или 3:0, они все равно будут рядом, поддерживая нас. Это приятно, как мы говорим, они – 12-й игрок, и они постоянно нас подталкивают, это супер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хиберниан благодаря голу в овертаймах в ответном матче выбил сербскую команду из ЛК
За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом