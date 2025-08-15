Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте»
Суперкубок УЕФА
15 августа 2025, 04:59 | Обновлено 15 августа 2025, 05:09
29
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте»

Форвард ПСЖ прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

15 августа 2025, 04:59 | Обновлено 15 августа 2025, 05:09
29
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Форвард ПСЖ Усман Дембеле прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):

«Это удивительно. Честно говоря, при счете 0:2 мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте. Но мы пытались оставаться в игре, думая, что с одним голом все может случиться. И, как я сказал, замены Ли Кан-Ина, Фабиана Руиса, Ибрагима и Гонсало очень нам помогли.

После такой недели тренировок это было непросто, но мы вышли за победой и рады. Болельщики были замечательными от начала до конца. Мы могли проигрывать 2:0 или 3:0, они все равно будут рядом, поддерживая нас. Это приятно, как мы говорим, они – 12-й игрок, и они постоянно нас подталкивают, это супер».

По теме:
Брэдли БАРКОЛА: «Проявили характер и победили в серии пенальти»
Луис ЭНРИКЕ: «До матча за Суперкубок у нас было всего пять тренировок»
ФОТО. Гордость! Сильные слова жены Забарного после трансфера мужа
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Усман Дембеле
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Футбол | 15 августа 2025, 04:26 0
Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков

Хиберниан благодаря голу в овертаймах в ответном матче выбил сербскую команду из ЛК

Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 15 августа 2025, 00:22 4
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?

За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14.08.2025, 08:11
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем