Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Конте в спарринге выбежал на поле и накинулся на игрока Олимпиакоса
Италия
14 августа Наполи переиграл греческую команду в товарищеском матче со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся товарищеский матч между командами Наполи (Италия) и Олимпиакос (Греция).

Поединок прошел на арене Стадио Теофило Патини в городе Катель-ди-Сангро, Италия. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 35-й минуте Аюб Эль-Кааби жестко сыграл против Амира Ррахмани, сбив его. Аюб получил заслуженную желтую карточку.

Такие действия от Эль-Кааби очень не понравились наставник неаполитанцев Антонио Конте, который выбежал на поле накинулся на марокканца.

Никакой драки не было – Конте вовремя оттащили от форварда Олимпиакоса.

Аюб Эль-Кааби Амир Ррахмани видео Антонио Конте Наполи Олимпиакос Пирей товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
