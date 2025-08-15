ВИДЕО. Конте в спарринге выбежал на поле и накинулся на игрока Олимпиакоса
14 августа Наполи переиграл греческую команду в товарищеском матче со счетом 2:1
14 августа состоялся товарищеский матч между командами Наполи (Италия) и Олимпиакос (Греция).
Поединок прошел на арене Стадио Теофило Патини в городе Катель-ди-Сангро, Италия. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 35-й минуте Аюб Эль-Кааби жестко сыграл против Амира Ррахмани, сбив его. Аюб получил заслуженную желтую карточку.
Такие действия от Эль-Кааби очень не понравились наставник неаполитанцев Антонио Конте, который выбежал на поле накинулся на марокканца.
Никакой драки не было – Конте вовремя оттащили от форварда Олимпиакоса.
All'ennesimo brutto fallo, #Conte non ci sta ❌— DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2025
Parte dalla panchina e va da El Kaabi che va duro su Rrahmani 🆚#NapoliOlympiacos #DAZN pic.twitter.com/xU92kRpEa8
