  Яремчук вне заявки. Наполи одолел Олимпиакос в товарищеском матче
Яремчук вне заявки. Наполи одолел Олимпиакос в товарищеском матче

Чемпион Италии добыл победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В четверг, 14 августа, состоялся товарищеский матч между «Наполи» и «Олимпиаксом».

Встречу принимал «Стадио Теофило Патини» в итальянском городе Катель-ди-Сангро.

Чемпион Италии добыл победу со счетом 2:1 благодаря голам Маттео Политано и летнего новичка Лоренцо Лукки. В составе грецкой команды мячом отличился Чикиньо. Бельгийский полузащитник номинальных хозяев Кевин Де Брюйне провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук не попал в заявку на матч.

Товарищеский матч

Наполи – Олимпиакс – 2:1

Голы: Политано, 16, Лукка, 54 – Чикиньо, 90+1

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
