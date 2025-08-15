Другие новости15 августа 2025, 03:37 |
122
0
ФОТО. Украинская спортсменка разделась и показала потрясающую фигуру
Дарья Билодид решила привлечь внимание яркими фото
15 августа 2025, 03:37 |
122
0
Дарья Билодид поразила подписчиков серией снимков с отдыха на Корфу.
На фото она позирует в купальнике с принтом под кожу питона. Фоном служат лазурное море и живописные скалы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её образ сочетает спортивную подтянутость и сексуальность. Украинская спортсменка набирается сил в Греции.
Публикация вызвала бурю восхищенных комментариев от фанатов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 02:59 0
Поединок состоится 15 августа в 22:30 по Киеву
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Футбол | 14.08.2025, 15:46
Футбол | 14.08.2025, 23:55
Комментарии 0
Популярные новости
13.08.2025, 11:37 6
13.08.2025, 20:51 9
13.08.2025, 04:17 2
14.08.2025, 06:27 4
13.08.2025, 18:44 42
14.08.2025, 07:17 21
14.08.2025, 18:45 4
13.08.2025, 23:15 4