ФОТО. Украинская спортсменка разделась и показала потрясающую фигуру

Дарья Билодид поразила подписчиков серией снимков с отдыха на Корфу.

На фото она позирует в купальнике с принтом под кожу питона. Фоном служат лазурное море и живописные скалы.

Её образ сочетает спортивную подтянутость и сексуальность. Украинская спортсменка набирается сил в Греции.

Публикация вызвала бурю восхищенных комментариев от фанатов.