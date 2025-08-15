Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 августа 2025, 03:37
ФОТО. Украинская спортсменка разделась и показала потрясающую фигуру

Дарья Билодид решила привлечь внимание яркими фото

ФОТО. Украинская спортсменка разделась и показала потрясающую фигуру
Instagram. Дарья Билодид

Дарья Билодид поразила подписчиков серией снимков с отдыха на Корфу.

На фото она позирует в купальнике с принтом под кожу питона. Фоном служат лазурное море и живописные скалы.

Её образ сочетает спортивную подтянутость и сексуальность. Украинская спортсменка набирается сил в Греции.

Публикация вызвала бурю восхищенных комментариев от фанатов.

