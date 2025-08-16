Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Англия
16 августа 2025, 04:00
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о способностях восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

«Что было бы, если бы Месси играл в 1950-х годах? Он бы играл там так же, как и в наши дни. То же самое можно сказать о Ди Стефано, Пеле, Марадоне, Кройффе, потому что все они – великолепные игроки. Лионель Месси бесспорно принадлежит к этой категории», – сказал Фергюсон.

Ранее известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.

Лионель Месси Алекс Фергюсон
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
