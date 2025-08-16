Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал получил официальное предложение по переходу Лунина. Известны детали
Испания
16 августа 2025, 02:28
Реал получил официальное предложение по переходу Лунина. Известны детали

Украинцем интересуется «Фенербахче»

16 августа 2025, 02:28 |
Реал получил официальное предложение по переходу Лунина. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» заинтересовался условиями трансфера украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Турки уже направили предложение об аренде украинского вратаря с правом выкупа. Ответа от «Реала» пока не было.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Фенербахче Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
Alexander Киев
Так, за Судакова було, я просив про Луніна щось написати і ось є)
Тепер черга за Кевіном чи давайте Шляпаренка за пару копійок продамо 😅
