Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
14 августа 2025, 21:05 |
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]

(новость обновляется)

Шахтер – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
