Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26
14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]
(новость обновляется)
Шахтер – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
