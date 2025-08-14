Хвост виляет собакой. За спиной Тете стоит агент со спорной репутацией

Так уж совпало, что летом нынешнего года, незадолго до того момента, как жребий свел «Шахтер» и «Панатинаикос» в третьем раунде квалификации Лиги Европы, донецкий клуб наконец-то завершил спор-эпопею вокруг ухода из его рядов бразильского вингера Тете. Скандальный футболист, напомним, решил после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинуть «Шахтер» по Annexe 7 ФИФА, выступал за «Лион» и «Лестер», а затем внезапно расторг контракт с «горняками» в одностороннем порядке и фактически свободным агентом ушел в «Галатасарай».

Турецкий гранд не собирался ничего платить «Шахтеру», а летом 2024-го, уже имея на руках спор с донецким клубом, за 5,75 миллионов евро предпочел избавиться от Тете, продав того в «Панатинаикос». В итоге только сейчас, задействовав Спортивный арбитражный суд Лозанны, турецкий и украинский клубы пришли к компромиссу: за бразильца «горняки» получат компенсацию от «львов» в размере 1 миллиона евро.

И это все, хотя в свое время на подписание Тете «Шахтер» потратил аж 15 миллионов евро, а еще, если верить слухам, боссы «горняков» отказали «Баварии» в продаже бразильца за 50 миллионов…

Впрочем, само появление Тете в «Шахтере», как и дальнейшая его карьера, было весьма, если так можно выразиться, «плохо пахнущим». Дело в том, что вингер не без скандала покинул родной «Гремио», и во многом это случилось из-за его агента – Пабло Буэно, который до сих пор представляет интересы Тете, а еще имеет бизнес-интересы в Украине, в клубе Первой лиги…

Трансфер в Шахтер на фоне шантажа

Тете перешел в «Шахтер» из «Гремио» в феврале 2019 года. Но еще за несколько лет до этого вингера называли одной, если вообще не главной, жемчужиной академии «мушкетеров». Футболист планомерно развивался в юношеских командах клуба, а также прошел все ступеньки в юношеских сборных Бразилии – от U-15 до U-20, однако на каком-то этапе, как показалось его агенту, Пабло Буэно, уперся в потолок.

В момент, когда отношения Тете, Буэно, «Гремио» и тогдашнего главного тренера этой команды Ренато Гаушо достигли максимального градуса напряжения, на горизонте как раз и объявился «Шахтер» со своим предложением в 15 миллионов евро. Боссы «мушкетеров» приняли решение согласиться, вследствие чего Тете улетел в Украину, так и не сыграв на родине ни одного матча на профессиональном уровне.

Впоследствии Ренато Гаушо прямо заявил, что решение продать Тете было единственно верным, так как клуб не мог позволить себе стать жертвой шантажистов, коими наставник посчитал самого игрока и его агента Пабло Буэно.

«Если хотите знать мое мнение, то я поддержал эту продажу. Я ее полностью поддержал. Ни один клуб в Бразилии не откажется от такого предложения. Это было выгодно для игрока, для клуба. Нельзя долго раздумывать, особенно учитывая, что клубы зависят от продаж», – сказал Гаушо, после чего добавил: «Пока я тренер «Гремио», молодые игроки попадут в профессиональную команду, как только докажут, на что способны. Нет смысла в агентах, которые приезжают и создают проблемы... Чтобы попасть в основной состав, нужно много работать. Дело не в том, что ты в сборной; ты должен играть у меня, показывать себя перед моими глазами. Крики, разговоры никогда не работают. Так было со всеми».

И пускай формально руководство «Гремио» осталось довольно средствами, полученными за Тете, именно так у «мушкетеров» начались проблемы с Пабло Буэно – человеком, которого можно смело называть серым кардиналом агентского рынка Бразилии…

Уход из Шахтера и обвинения в подделке документов

Тете действительно удалось достаточно быстро зарекомендовать себя в «Шахтере», став одним из наиболее желанных игроков донецкого клуба на европейском трансферном рынке. Боссы «оранжево-черных» возлагали на бразильского легионера колоссальные надежды, отказываясь его продавать за большие деньги признанным топам, но… В какой-то момент Тете перестал прогрессировать, начал топтаться на месте, а затем и вовсе показал первые признаки регресса.

На момент начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на счету Тете в «Шахтере» оказалось 108 матчей, 31 гол и 15 ассистов. Эти показатели и стали финальными для бразильца в стане «оранжево-черных», так как тот, как мы уже вскользь упоминали выше, не без скандала покинул клуб.

Как приход Тете в «Шахтер», так и его уход из этого клуба не обошелся без скандала. В частности, перед трансфером в «Галатасарай» бразилец в одностороннем порядке расторг контракт с «горняками». Юридические аспекты, по которым подобное стало возможно, вызвали несогласие у донецкого клуба, вследствие чего в прессу буквально одна за другой начали сыпаться скандальные новости, касающиеся ухода Тете из «Шахтера».

На каком-то этапе в дело пришлось включиться даже ФИФА. Международная федерация футбола взялась проверять обвинения в адрес Тете и его агента Пабло Буэно в подделке документов. В частности, в «Шахтере» апеллировали к тому, что бразилец и его представитель врали, когда утверждали, что должным образом предупредили клуб о своих намерениях и далее использовать положения Annexe 7. Речь шла о письме, которое, как утверждал Буэно, в установленные сроки было отправлено по электронной почте, но которое, на чем акцентировали внимание в «Шахтере», в клуб не поступало.

Изначально «Шахтер» рассчитывал получить хорошую компенсацию за уход Тете, но впоследствии дело дошло до цифры в 2,5 миллиона евро, а в конечном итоге стороны и вовсе сошлись на мировом соглашении с «ценой вопроса» в 1 миллион.

Более того, Пабло Буэно публично еще и обвинил руководство «Шахтера» в том, что клуб якобы после начала активной фазы полномасштабной войны с российскими оккупантами «бросил» своих футболистов, назвав это явление не иначе как «позором мирового уровня».

«С началом войны клуб бросил игроков. Клуб не был безопасным местом. Игроки спрашивали: «Мы возвращаемся в Украину?» Посольства Бразилии и США уехали из Украины. Футболисты спрашивали: «Мы возвращаемся? Можем ли мы возвращаться? Есть ли план эвакуации на случай войны?» Но у них не было плана. Эпизод с гостиницей [в которой находились легионеры до момента эвакуации за границу] все объясняет. Это был позор мирового уровня. Но это уже в прошлом», – сказал Буэно в интервью YouTube-каналу «Брутальный футбол».

Пабло Буэно и скандалы в украинской Первой лиге

Сейчас те, кто не очень пристально следят за событиями в украинском клубном футболе, могут удивиться, но бразильский агент Пабло Буэно имеет отношения не только к работе с Тете, но и весьма плотно сотрудничает с клубом отечественной Первой лиги ЮКСА, в котором существенный акцент делается на привлечении легионеров из Бразилии, а главным тренером с середины нынешнего года является известный экс-форвард харьковского «Арсенала», «Металлиста» и «Харькова» Андерсон Рибейро.

Буэно сотрудничает с клубом из Тарасовки уже несколько лет и, как отмечают осведомленные люди, имеет очень хорошие отношения с президентом «крестоносцев» Сергеем Лесником. Сама ЮКСА не стесняется называть Пабло Буэно никак иначе как «одним из идеологов клуба», а также отмечает, что «успешный агент помогает находить новых талантов в Бразилии».

Что правда, насчет успешности сотрудничества Пабло Буэно с клубом из Тарасовки, говоря объективно, все-таки есть сомнения. Во-первых, ЮКСА до сих пор так и не продала хоть за какие-то деньги (по крайней мере, если оперировать данными портала Transfermarkt) хоть кого-то из числа легионеров, привезенных в Украину по протекции «успешного агента».

Во-вторых… Осенью минувшего года Пабло Буэно, которого абсолютно никто не тянул за язык, отличился весьма неоднозначной фразой о ближайших светлых перспективах «крестоносцев»: «В следующем году ЮКСА будет в УПЛ, через два года – в Лиге чемпионов. Запомните это. Если этого не произойдет, Бога не существует».

По итогам минувшего сезона в Первой лиге ЮКСА заняла последнее, восьмое, место в чемпионской группе, задолго до финиша утратив реальные шансы на выход в Премьер-лигу…

Впрочем, заявлениями от Пабло Буэно, граничащими с богохульством, скандальный шлейф агента в минувшем сезоне Первой лиги не ограничился. В апреле, после победы, которую ЮКСА добыла над «Металлистом» (2:0), агент Тете и «один из идеологов клуба» внезапно через социальные сети накинулся на тогдашнего наставника команды из Тарасовки Дмитрия Чирикала, обвинив того в «неправильных заменах»!

«Спасибо ни за что! Один совет, который я даю: твои советские методы для тех, кто инвестирует в футбол, тренер Дмитрий и подобные, – пример того, что не стоит давать власть тем, кто не платит счета в конце месяца! Это дерьмо! Ведь когда он наделает глупостей и сделает замены на 87 минуте – разве это поможет тебе возместить убытки? Это неуважение. Антон Евдокимов – один из лучших игроков. Футбол – это просто. Но когда в игру вмешивается твоя личная мотивация – как «месть», «ты мне не понравился», «ты был игроком бывшего тренера», – все становится намного сложнее. Потому что этот дурак злой на твоего отца за то, что тот забил советским гол на чемпионате мира 1994», – написал Буэно в сторис.

Этими словами Пабло Буэно, очевидно, высказал свое недовольство тем, что Чирикал дал возможность Антону Евдокимову и Ромариньо, который является сыном легендарного Ромарио, забивавшего в ворота сборной россии на ЧМ-1994, слишком мало времени, выпустив обоих на замену в самой концовке поединка против «Металлиста».

Интересно, что вскоре после этого ЮКСА расторгла контракт с Дмитрием Чирикалом, а с нового сезона коучем «крестоносцев», как уже упоминалось, стал Андерсон Рибейро…

Бразильские разборки

Скандалами вокруг Тете и клуба ЮКСА образ агента Пабло Буэно вряд ли можно называть завершенным. В Бразилии этот посредник продолжает периодически будоражить общественность по делам, связанным с бывшими и нынешними игроками «Гремио», связь с которым в свое время у Буэно была очень серьезной.

В частности, наряду с Тете Буэно также являлся агентом перспективного, как считалось несколько лет назад, вингера Феррейриньи. Фактически карьерой этого футболиста Пабло управлял не менее искусно, нежели в ситуации с Тете, однако в какой-то момент их пути разошлись, причем, вновь-таки, не без громкого скандала.

Когда стало известно, что Феррейринья переходит к другому агентству, Пабло Буэно вышел в публичную плоскость с рядом негативных заявлений о футболисте. Вот только некоторые из них:

«Футбол – это слишком простая штука. Я получил его беззубым, хромым, с нулем карьерных целей и никаким дриблингом десять лет назад... В итоге я сделал его вторым величайшим дриблером в мире», – написал Буэно, подчеркивая якобы отсутствие благодарности со стороны своего экс-клиента.

«Момент расставания с Феррейриньей был большим разочарованием. Он был для меня смыслом жизни. Я смотрел, как он играет, и он напоминал мне Бебето. Я верил в него, но деньги – огонь. Деньги меняют людей. Сегодня ты один, завтра – другой. Ему нечего было мне сказать. Он ушел с контрактом на 70 миллионов реалов (чуть более 11 миллионов евро – прим. авт.). Моим главным делом была его продажа, и я всегда боролся за это. Я обеспечил 40% его трансферных прав в «Сан-Паулу» и заплатил 1 миллион реалов из своего кармана, чтобы он перешел туда. Тот самый миллион реалов, из-за которого он меня предал и ушел к другому агенту. Он всю жизнь мечтал играть за «Сан-Паулу». У меня есть листок бумаги, написанный его почерком: играть за «Гремио», «Сан-Паулу» и «Реал» Мадрид. Он до сих пор у меня. Но мы больше не общаемся, и я не хочу об этом говорить. Пусть живет своей жизнью, если он так счастлив. Когда у него даже не было клуба, я заплатил ему за лечение травмы. У него было 11 кариозных зубов во рту. Тогда я одолжил ему 1000 реалов. У него тогда даже не было контракта с «Гремио». Я также оплатил операцию по удалению его грыжи из своего кармана. Не говоря уже о машине и других расходах», – впоследствии заявил Пабло Буэно в интервью журналисту Филипе Гамбе.

Однако Феррейринья оказался не единственным футболистом, который ушел от Пабло Буэно. По этому же пути пошел некогда перспективный голкипер Адриэль, которого агент также настраивал на споры с руководством «Гремио». В результате, вместо потенциального места в составе, кипер оказался не у дел, а впоследствии был вынужден прекратить сотрудничество с агентом, чтобы не оказаться за бортом большого футбола вообще. Ныне 24-летний Адриэль, которому лет восемь назад прочили светлое будущее, все еще имеет контракт с «Гремио», но на правах аренды играет во втором бразильском дивизионе за «Атлетик» из Сан-Жуан-дел-Рей…