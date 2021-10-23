Тете застопорился в развитии в Шахтере. А ведь за него давали 50 млн евро

Воспитанник академии «Гремио» Тете перебрался в «Шахтер» в феврале 2019 года за 15 миллионов евро. Эту сумму «горняки» заплатили за юношу, на счету которого не было ни одного матча в профессиональном футболе, потому в изрядной степени донецкий клуб рисковал. Однако на этот раз ставка сыграла, и дончане получили быстрого и техничного вингера, способного решать судьбу эпизода как за счет индивидуальных действий, так и благодаря командной работе. Последнее пришло к Тете отнюдь не сразу, однако в минувшем сезоне бразилец действительно выглядел, как гармонично влитый в систему игры «Шахтера» «винтик».

Неслучайно, по индексу портала Wyscout, который высчитывается на основании целого набора статистических компонентов, Тете являлся вторым в списке лучших вингеров УПЛ по итогам минувшего сезона вслед за Виктором Цыганковым из «Динамо». Однако если в нынешнем розыгрыше УПЛ футболист «бело-синих» продолжает удерживать за собой первую позицию, то вот Тете опустился аж на восьмое место, пропустив вперед Калитвинцева из «Десны», Пасича из «Вереса», Авагимяна из «Черноморца», Третьякова из «Александрии», Топалова из «Мариуполя» и Климчука из «Руха». И насмехаться над подобным выбором системы Wyscout вряд ли стоит, ибо Тете действительно в нынешней структуре игры «Шахтера» не выглядит ключевой фигурой.

Понятное дело, что изначально Тете брали в «Шахтер» во многом благодаря его отменным физическим и техническим навыкам. Однако попасть в стан «горняков» невозможно без другого ключевого аспекта – ментальности и понимания футбола. Если у игрока банально не хватает «серого вещества», то на поле он не сумеет быть полезным для «Шахтера». И Тете также брали с учетом этого фактора. Именно поэтому сперва Паулу Фонсека, а затем и сменивший его Луиш Каштру очень дозированно подпускали молодого бразильца к играм за первую команду, особенно в стартовом составе. Тете должен был хорошо понять, принять и проникнуться идеями «горняков», где игроку его амплуа очень важно успешно совмещать индивидуальные навыки работы с мячом с командной игрой. При этом, первое не должно быть в ущерб второму, и наоборот.

Однако с приходом в «Шахтер» Роберто Де Дзерби игра Тете словно потеряла свою прежнюю яркость. Бразилец по-прежнему пользуется доверием тренерского штаба и часто появляется в составе, однако если в командных взаимодействиях он вполне справляется с поставленными задачами, то вот индивидуально его игра все чаще, откровенно говоря, вызывает разочарование. Последний тезис четко подтверждается матчем третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, в котором «Шахтер» в Киеве принимал «Реал». Роберто Де Дзерби сперва выпустил Тете с первых минут, а затем решил заменить бразильца уже в перерыве, выпустив на правый фланг более опытного Марлоса.

Сказать, что Тете провалил игру против «Реала» в Киеве было бы преувеличением. Однозначно негативную оценку работе бразильца на поле не дает сделать работа без мяча, которая зачастую остается вне зоны внимания болельщиков. На самом же деле, Тете довольно неплохо открывался под передачи, давая возможность партнерам идти на обострение, однако далеко не всегда оно следовало.

Например, на пятой минуте поединка, когда мячом на своей половине поля владел Сергей Кривцов, Тете весьма неплохо открывался под потенциальную фланговую передачу, однако защитник так и не решился на нее. Причем в указанном эпизоде себя под пас сперва предлагал Фернандо, затем Тете, параллельно с которым попытку открыться вновь проявил Фернандо. Возможно, в этой ситуации «Шахтер» мог бы рассчитывать на неплохой выход из обороны в атаку, но подобного не произошло не по вине Тете.

Еще один интересный эпизод, раскрывающий в целом добротную игру Тете без мяча против «Реала», произошел на 31-й минуте. На этот раз правый вингер «горняков» делал забегание под потенциальный пас от Майкона, однако его вновь не последовало. Впрочем, на определенный момент времени на левом фланге «Реала» возникла свободная зона, куда и последовал пас под врывание Додо. К сожалению для «Шахтера», дальше никакого развития эта атака команды не имела, так как Ферлан Менди быстро разгадал задумку Тете и вернулся к работе на фланге.

Впрочем, подобные эпизоды – это лишь возможность немного уберечь Тете от беспощадной критики за этот матч. С точки зрения индивидуальной статистики, бразилец выдал один из наиболее неудачных поединков за последнее время. За 45 минут на его счету оказалось только 20 действий (13 – успешных), основу из которых составили передачи (всего – 14, точных – 12). За первый тайм Тете не осуществил ни единой обводки и ни разу не пробил по воротам соперника. И это при том, что в матчах против «Шерифа» и «Интера» на счету бразильца также оказалось только два удара, причем ни один из них не пришелся в створ. Позиция вингера подразумевает под собой работу, прежде всего, на атаку. И чисто в атакующих показателях Тете в настоящий момент застопорился в своем развитии. Достаточно взглянуть на базовые цифры, чтобы это стало очевидным.

В нынешнем сезоне Тете добавил в количестве ударов по воротам, однако резко сбавил в их точности. При этом, в своем первом сезоне в «Шахтере» бразилец забивал в среднем по 0,45 мячей в пересчете на 90 минут, а сейчас – 0,39. Вроде бы и не столь существенное падение, однако здесь важно рассматривать этот показатель в совокупности с другим – xG. Так вот, в дебютном для Тете сезоне в «Шахтере» у него было по 0,35 ожидаемых голов за 90 минут при 0,45 забитых мячах, а в нынешнем эти показатели равны 0,45 и 0,39 соответственно. Иными словами, если раньше правый вингер забивал больше, чем мог в теории, то сейчас статистика изменилась кардинально, и показатель xG у Тете выше, чем число забитых мячей.

Немаловажными являются и другие группы показателей. В частности, третий сезон кряду у Тете идет спад по передачам под удар. Если в дебютном сезоне таковых в среднем было по две за матч, то в нынешнем – лишь по 0,79. А это цифра, раскрывающая количество удобных пасов, после которых партнеры Тете без дополнительной обработки пробивают по воротам. Про катастрофическую точность в 9%, присущую игре Тете в нынешнем сезоне, по передачам вразрез и вовсе говорить не приходится – все чересчур очевидно и без дополнительных комментариев…

С другой стороны, Тете больше совершает касаний мяча в штрафной соперника и забегов с мячом. Стало быть, бразилец при Де Дзерби все-таки берет больше инициативы на себя, а потому командная игра и его действия без мяча отходят на второй план в оценке выступлений вингера. Если он чаще поддается индивидуальным действиям, значит с этого команде должна быть польза, однако ее нет, и это дает повод говорить о том, что Тете застопорился в своем развитии. Как минимум на текущий момент.

Важно понимать, что талант Тете не поддается сомнениям, однако «Шахтеру» очень важно максимально раскрыть его для футбольного мира, после чего можно будет извлечь как пользу на футбольном поле, так и хорошие дивиденды на трансферном рынке. В частности, в конце 2019 года достаточно авторитетные немецкие источники сообщали, что «Бавария» рассматривает возможность покупки Тете у «Шахтера» за 50 миллионов евро. Тогда до сделки так и не дошло, да и «горняки» вряд ли стремились расставаться с футболистом менее чем через год после его покупки, надеясь, что в будущем смогут выручить за вингера еще больше.

Однако сейчас Тете оценивается на Transfermarkt в 20 миллионов евро, и объективных предпосылок для того, чтобы эта цифра выросла в самое ближайшее время нет. Куда важнее для менеджмента донецкого клуба, чтобы она не снизилась, после чего можно будет говорить, что в «Шахтере» прогадали, не отпустив бразильца за 50 миллионов.

Еще одним интересным аспектом является способность «горняков» договориться с Тете о продлении контракта. Нынешняя сделка истекает через два года, а потому очень скоро «Шахтер» может столкнутся с проблемами и здесь, ведь, учитывая тот факт, каким образом вингер в свое время ушел из «Гремио» (не без скандала, отказавшись продлевать договор с бразильским клубом), нет никаких гарантий, что нечто подобное он вместе со своими агентами не пожелают провернуть и с «горняками». Поэтому ближайший год-полтора может стать решающим с точки зрения будущего Тете в «Шахтере», и в ситуации, если его нужно будет продавать, для клуба очень желательно, чтобы хавбек был в цене. Возможно, этим и объясняется факт частых появлений вингера в составе при ситуации, когда ряд статистических показателей свидетельствует не в пользу подобного решения…

Как бы там ни было, но Де Дзерби пока не может похвастаться тем, что под его руководством Тете демонстрирует свой лучший футбол. Ныне есть ощущение, что игра Тете уже досконально изучена большинством соперников «горняков» по УПЛ и еврокубках (в пришлом году в «Реале» и «Интере» имели возможность видеть, что из себя представляет бразилец, и уже отлично понимают, на что тот способен). Скорость и техника – это вовсе не главное, что требуется от Тете сейчас. Ему важно всерьез подтянуть эффективность игры в завершающей фазе атак, иначе он рискует стать таким себе «бразильским Коноплянкой», когда речь идет о финтах и движении, но никак не о росте КПД.