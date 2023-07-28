Источник: Тете расторг контракт с Шахтером. Назван новый клуб бразильца
Вингер уже провел встречу с представителями «Фенербахче»
23-летний бразильский вингер Тете расторг контракт с донецким «Шахтером».
Об этом сообщил журналист турецкий Ягиз Сабункуоглу. По информации источника, игрок уже провел встречу с представителями турецкого клуба «Фенербахче».
Источник утверждает, что Тете прибыл в Турцию и выдвинул свои условия команде из Стамбула.
Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до конца 2023 года. После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В июне «лисы» распрощались с бразильцем. В общей сложности в прошлой кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
ÖZEL | Tetê sözleşmesini resmen feshetti! Belgeler FIFA’ya gitti. https://t.co/dQgtAMIpS6— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 28, 2023
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