Источник: Тете расторг контракт с Шахтером. Назван новый клуб бразильца

23-летний бразильский вингер Тете расторг контракт с донецким «Шахтером».

Об этом сообщил журналист турецкий Ягиз Сабункуоглу. По информации источника, игрок уже провел встречу с представителями турецкого клуба «Фенербахче».

Источник утверждает, что Тете прибыл в Турцию и выдвинул свои условия команде из Стамбула.

Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до конца 2023 года. После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В июне «лисы» распрощались с бразильцем. В общей сложности в прошлой кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.