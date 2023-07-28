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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 18:10 |
1181
3

Источник: Тете расторг контракт с Шахтером. Назван новый клуб бразильца

Вингер уже провел встречу с представителями «Фенербахче»

28 июля 2023, 18:10 |
1181
3
Источник: Тете расторг контракт с Шахтером. Назван новый клуб бразильца
ФК Шахтер. Тете

23-летний бразильский вингер Тете расторг контракт с донецким «Шахтером».

Об этом сообщил журналист турецкий Ягиз Сабункуоглу. По информации источника, игрок уже провел встречу с представителями турецкого клуба «Фенербахче».

Источник утверждает, что Тете прибыл в Турцию и выдвинул свои условия команде из Стамбула.

Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до конца 2023 года. После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В июне «лисы» распрощались с бразильцем. В общей сложности в прошлой кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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Тете расторжение контракта Шахтер Донецк Фенербахче трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник Twitter
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FunnyCat_____
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Міш Міш
ахметка вже десь бігає з бітою....в дупі ))
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-3
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