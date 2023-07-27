Наполи предложил 3-летний контракт Тете. Шахтер ничего не получит за игрока
Бразильский легионер «горняков» готов перебраться в итальянскую Серию А
После выступлений во Франции (за «Лион») и Англии (за «Лестер») в минувшем сезоне, 23-летний вингер «Шахтера» Тете может перебраться в итальянскую Серию А.
Предложение о сотрудничестве бразильцу сделал чемпион Италии «Наполи».
Неаполитанцы готовы подписать с Тете 3-летнее трудовое соглашение. За сделку «Наполи» не придется платить ничего, так как она пройдет по аналогичному формату, как недавно из «Шахтера» в «Тоттенхэм» перешел Манор Соломон – сперва на полгода Тете воспользуется Annexe 7 ФИФА, а затем заключит полноценный контракт с неаполитанцами.
Ранее сообщалось, что подписать Тете хотят «Фенербахче» и «Селтик».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовский клуб требует отчета о вырученных средствах от реализации беттинговых прав клубов
Известный тренер – о перспективах команды Александра Кучера в еврокубках