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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 18:10 |
771
2

Фенербахче и Селтик поспорят за звезду Шахтера

Турецкий и шотландский клубы проявляют интерес к Тете

19 июля 2023, 18:10 |
771
2
Фенербахче и Селтик поспорят за звезду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Звездный бразильский полузащитник «Шахтера» Тете, который по оценкам Transfermarkt является самым дорогим игроком нынешнего состава «оранжево-черных» (25 миллионов евро), готовится окончательно попрощаться с украинским клубом.

Бразилец намерен воспользоваться продлением действия Annexe 7 от ФИФА и перейти в другой клуб без получения на это согласия со стороны «Шахтера». Учитывая, что контракт Тете с «горняками» рассчитан до 31 декабря, легионер получит возможность сразу же подписать и полноценное трудовое соглашение с новым клубом.

Наибольший интерес к Тете в настоящий момент проявляют «Фенербахче» и «Селтик». Также у бразильца есть вариант с неназванным клубом из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что услуги Тете были предложены «Нанту», но сделка не состоялась из-за высоких требований бразильца по подписному бонусу.

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Тете Фенербахче Селтик Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Ajansspor
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Комментарии 2
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Gargantua
а где же Бавария с 50 млн евро, которые она якобы предлагала за этот бриллиант?
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