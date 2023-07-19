Фенербахче и Селтик поспорят за звезду Шахтера

Звездный бразильский полузащитник «Шахтера» Тете, который по оценкам Transfermarkt является самым дорогим игроком нынешнего состава «оранжево-черных» (25 миллионов евро), готовится окончательно попрощаться с украинским клубом.

Бразилец намерен воспользоваться продлением действия Annexe 7 от ФИФА и перейти в другой клуб без получения на это согласия со стороны «Шахтера». Учитывая, что контракт Тете с «горняками» рассчитан до 31 декабря, легионер получит возможность сразу же подписать и полноценное трудовое соглашение с новым клубом.

Наибольший интерес к Тете в настоящий момент проявляют «Фенербахче» и «Селтик». Также у бразильца есть вариант с неназванным клубом из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что услуги Тете были предложены «Нанту», но сделка не состоялась из-за высоких требований бразильца по подписному бонусу.