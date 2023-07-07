Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
Тете готов продолжить карьеру в команде, которая была среди аутсайдеров Лиги 1 в сезоне-2022/23
23-летний вингер «Шахтера» Тете, который в минувшем сезоне, воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА, выступал сперва за «Лион», а затем за «Лестер», может вернуться во французскую Лигу 1.
Бразильца было предложено подписать президенту и владельцу «Нанта» Вальдемару Кита.
Очевидно, что речь идет о трансфере на правах свободного агента, так как Тете сможет опять использовать Annexe 7, а уже с 1 января 2024-го, когда у него истечет контракт с «Шахтером», подписать полноценное трудовое соглашение с «Нантом».
Впрочем, сделка с высокой долей вероятности может не состояться из-за жадности, которую в процессе переговоров продемонстрировал Тете и его окружение. Бразилец хочет получить от «Нанта» подписной бонус в размере 6,5 миллионов евро за вычетом налогов, а также зарплату в 2,5 миллиона евро в год «чистыми».
Ранее сообщалось, что интерес к Тете проявляет «Селтик». В «Шахтере» же заявляли, что готовы судиться с тем клубом, который подпишет бразильца без компенсации «горнякам».
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