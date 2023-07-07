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  4. Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 21:41 |
1775
3

Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности

Тете готов продолжить карьеру в команде, которая была среди аутсайдеров Лиги 1 в сезоне-2022/23

07 июля 2023, 21:41 |
1775
3
Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
ФК Шахтер. Тете

23-летний вингер «Шахтера» Тете, который в минувшем сезоне, воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА, выступал сперва за «Лион», а затем за «Лестер», может вернуться во французскую Лигу 1.

Бразильца было предложено подписать президенту и владельцу «Нанта» Вальдемару Кита.

Очевидно, что речь идет о трансфере на правах свободного агента, так как Тете сможет опять использовать Annexe 7, а уже с 1 января 2024-го, когда у него истечет контракт с «Шахтером», подписать полноценное трудовое соглашение с «Нантом».

Впрочем, сделка с высокой долей вероятности может не состояться из-за жадности, которую в процессе переговоров продемонстрировал Тете и его окружение. Бразилец хочет получить от «Нанта» подписной бонус в размере 6,5 миллионов евро за вычетом налогов, а также зарплату в 2,5 миллиона евро в год «чистыми».

Ранее сообщалось, что интерес к Тете проявляет «Селтик». В «Шахтере» же заявляли, что готовы судиться с тем клубом, который подпишет бразильца без компенсации «горнякам».

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Источник Le 10 Sport
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Комментарии 3
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Alex T
Ну и игроки у шахты мало того шо все слиняли так жадные еще как не знаю шо
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+1
PUMA
Это тот самый Тете за которого Шахтёр 50 хотел? А теперь Нант 
Ответить
0
Burevestnik
в аптеці:
 - у вас є пігулки від жадібності?
 -  є.
 - дайте мені  і  побільше...
Ответить
0
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