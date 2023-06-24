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Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 10:06 | Обновлено 24 июня 2023, 10:42
734
1

Селтик заинтересован в трансфере хавбека Шахтера

Тете может остаться на Туманном Альбионе, сменив Англию на Шотландию

24 июня 2023, 10:06 | Обновлено 24 июня 2023, 10:42
734
1
Селтик заинтересован в трансфере хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский вингер «Шахтера» Тете, который вторую часть сезона-2022/23 провел в «Лестере», однако уже успел покинуть стан «лис», может остаться на Туманном Альбионе.

Интерес к трансферу Тете проявляет «Селтик», где бразильца рассматривают как потенциальную замену для Лиэля Абады, ведь израильтянин летом может перейти в другой клуб.

Контракт Тете с «Шахтером» действует до 31 декабря нынешнего года. Благодаря продлению действия Annexe 7 со стороны ФИФА, бразилец может в одностороннем порядке подписывать трудовые соглашения с любым из заграничных клубов на ближайший сезон. Это означает, что «горняки», вероятнее всего, не получат никакой компенсации за уход Тете.

В сезоне-2022/23 Тете выступал за «Лион» и «Лестер», проведя 33 матча (7 голов и 5 ассистов).

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Тете Шахтер Донецк Лестер Селтик трансферы УПЛ трансферы
Источник The Celtic Bhoys
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Serhii P.
отак, а раніше говорили про Реал Мадрид ))
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