Селтик заинтересован в трансфере хавбека Шахтера

Бразильский вингер «Шахтера» Тете, который вторую часть сезона-2022/23 провел в «Лестере», однако уже успел покинуть стан «лис», может остаться на Туманном Альбионе.

Интерес к трансферу Тете проявляет «Селтик», где бразильца рассматривают как потенциальную замену для Лиэля Абады, ведь израильтянин летом может перейти в другой клуб.

Контракт Тете с «Шахтером» действует до 31 декабря нынешнего года. Благодаря продлению действия Annexe 7 со стороны ФИФА, бразилец может в одностороннем порядке подписывать трудовые соглашения с любым из заграничных клубов на ближайший сезон. Это означает, что «горняки», вероятнее всего, не получат никакой компенсации за уход Тете.

В сезоне-2022/23 Тете выступал за «Лион» и «Лестер», проведя 33 матча (7 голов и 5 ассистов).