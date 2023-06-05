ОФИЦИАЛЬНО. Лестер попрощался с 7 футболистами, среди них – Тете

«Лестер» официально сообщил о том, что команду покидают сразу семь футболистов. Контракты Чаглара Сёюнджу, Юри Тилеманса, Дэниэла Амарти, Нампалиса Менди, Райана Бертрана и Айозе Переса истекают в конце июня, и они станут свободными агентами.

Седьмым игроком, который покинет «Лестер», является Тете, у которого истекает срок аренды. Права на бразильского вингера по-прежнему принадлежат донецкому «Шахтеру». Несколько дней назад 23-летний бразилец был замечен в Киеве.

Контракт Тете с «Шахтером» истекает в конце календарного 2023 года, а правило ФИФА позволяет ему провести ближайшие полгода в аренде, после чего покинуть «Шахтер» свободным агентом.