ОФИЦИАЛЬНО. Лестер попрощался с 7 футболистами, среди них – Тете
В команде будут серьезные кадровые изменения
«Лестер» официально сообщил о том, что команду покидают сразу семь футболистов. Контракты Чаглара Сёюнджу, Юри Тилеманса, Дэниэла Амарти, Нампалиса Менди, Райана Бертрана и Айозе Переса истекают в конце июня, и они станут свободными агентами.
Седьмым игроком, который покинет «Лестер», является Тете, у которого истекает срок аренды. Права на бразильского вингера по-прежнему принадлежат донецкому «Шахтеру». Несколько дней назад 23-летний бразилец был замечен в Киеве.
Контракт Тете с «Шахтером» истекает в конце календарного 2023 года, а правило ФИФА позволяет ему провести ближайшие полгода в аренде, после чего покинуть «Шахтер» свободным агентом.
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