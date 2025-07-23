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  4. Шахтер получит один миллион за игрока, которого приобрели за 15 млн евро
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 15:47 |
2202
3

Шахтер получит один миллион за игрока, которого приобрели за 15 млн евро

Спортивный арбитражный суд объявил решение по делу бразильского вингера Тете

23 июля 2025, 15:47 |
2202
3
Шахтер получит один миллион за игрока, которого приобрели за 15 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) принял решение о том, что турецкий «Галатасарай» должен заплатить донецкому «Шахтеру» один миллион евро компенсации за трансфер бразильского вингера Тете.

Бразильский футболист прибыл в Украину в феврале 2019 года из «Гремио» за 15 млн евро. После начала полномасштабного российского вторжения он воспользовался специальным правилом ФИФА, которое позволяло легионерам временно приостанавливать контракты с украинскими командами.

Сначала вингер играл на правах аренды за французский «Лион» и английский «Лестер», а позже присоединился к «Галатасараю» на правах свободного агента. «Шахтер» обратился в суд и требовал компенсации за трансфер Тете.

По информации издания Atistics Medya, после долгих споров и апелляций стороны достигли компромисса, в результате которого «горняки» получат один миллион евро. Этот момент был зафиксирован в итоговом решение CAS. На данный момент Тете выступает в составе греческого «Панатинаикоса».

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Шахтер Донецк Тете чемпионат Турции по футболу Галатасарай трансферы трансферы УПЛ Спортивный арбитражный суд (CAS)
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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vitaha33
Якщо пройдуть бешик то зустрінуться з тете
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+3
vbrjkf
Ха-ха-ха! Кінчайте батьку торгувати, бо немає чим здачі давати...! Сирна чухає потилицю...
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+3
serhiy1
Менеджмент !!!
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0
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