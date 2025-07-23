Шахтер получит один миллион за игрока, которого приобрели за 15 млн евро
Спортивный арбитражный суд объявил решение по делу бразильского вингера Тете
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) принял решение о том, что турецкий «Галатасарай» должен заплатить донецкому «Шахтеру» один миллион евро компенсации за трансфер бразильского вингера Тете.
Бразильский футболист прибыл в Украину в феврале 2019 года из «Гремио» за 15 млн евро. После начала полномасштабного российского вторжения он воспользовался специальным правилом ФИФА, которое позволяло легионерам временно приостанавливать контракты с украинскими командами.
Сначала вингер играл на правах аренды за французский «Лион» и английский «Лестер», а позже присоединился к «Галатасараю» на правах свободного агента. «Шахтер» обратился в суд и требовал компенсации за трансфер Тете.
По информации издания Atistics Medya, после долгих споров и апелляций стороны достигли компромисса, в результате которого «горняки» получат один миллион евро. Этот момент был зафиксирован в итоговом решение CAS. На данный момент Тете выступает в составе греческого «Панатинаикоса».
🚨 CAS, Galatasaray’ın Tete transferi nedeniyle Shakhtar Donetsk’e 1M€ ödeme yapmasına karar verdi. İki taraf arasında uzlaşma sağlandı ve KAP açıklaması geldi. pic.twitter.com/wDJxPsH7Bh— Atistics Medya (@MedyaAtistics) July 22, 2025
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