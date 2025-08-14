Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
14 августа 2025, 17:09
0

Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
j48tennis.net. Эллен Перес и Людмила Киченок

14 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Поединок состоится вторым запуском на корте №3 после игры Кабрал / Мидлер – Нис / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча дуэтов. Счет 1:0 в пользу Киченок и Перес.

Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Кэти Макнелли и Линды Носковой, либо против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Определена половина участниц 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой
Л. Киченок / Перес – Баптист / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
