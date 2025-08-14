Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
14 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертьфинале украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Поединок состоится вторым запуском на корте №3 после игры Кабрал / Мидлер – Нис / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча дуэтов. Счет 1:0 в пользу Киченок и Перес.
Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Кэти Макнелли и Линды Носковой, либо против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»
«Цыганский король» распределил легенд бокса