Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперник Полесья сообщил трагическую новость. Погиб экс-игрок клуба
Лига конференций
14 августа 2025, 16:48 |
438
0

Соперник Полесья сообщил трагическую новость. Погиб экс-игрок клуба

Жомбор Варга умер накануне матча с Полесьем

14 августа 2025, 16:48 |
438
0
Соперник Полесья сообщил трагическую новость. Погиб экс-игрок клуба
Nemzeti Sport

22-летний экс-игрок «Пакша» Жомбор Варга погиб в результате ДТП в среду, 13 августа.

Футболист недавно покинул состав соперников «Полесья» в Лиге конференций и перебрался в низколиговый клуб «Шарошда».

В полиции официально сообщили об аварии следующее:

13 августа 2025 года, около 4 часов утра, в полицию поступило сообщение, что на территории автозаправочной станции в Эльосаллаше грузовой автомобиль прижал человека к колонне.

По имеющимся данным, водитель перед выходом из кабины неправильно зафиксировал тормозную систему транспортного средства, в результате чего тот начал катиться и прижал мужчину к опоре АЗС. Пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии расследует полиция Дунауйвароша.

Оказалось, что погибшим был Жомбор Варга, экс-игрок «Пакша».

По теме:
Экс-игрок Шахтера: «С Панатинаикосом все решится в овертайме»
Тренер Пакша: «Удивить соперника нам вряд ли удастся»
«Не думаем о 3:0». Игрок Полесья – о втором матче с Пакшем
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций смерть
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 3
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Футбол | 13.08.2025, 18:48
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14.08.2025, 16:31
Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Футбол | 14.08.2025, 14:24
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем