Соперник Полесья сообщил трагическую новость. Погиб экс-игрок клуба

22-летний экс-игрок «Пакша» Жомбор Варга погиб в результате ДТП в среду, 13 августа.

Футболист недавно покинул состав соперников «Полесья» в Лиге конференций и перебрался в низколиговый клуб «Шарошда».

В полиции официально сообщили об аварии следующее:

13 августа 2025 года, около 4 часов утра, в полицию поступило сообщение, что на территории автозаправочной станции в Эльосаллаше грузовой автомобиль прижал человека к колонне.

По имеющимся данным, водитель перед выходом из кабины неправильно зафиксировал тормозную систему транспортного средства, в результате чего тот начал катиться и прижал мужчину к опоре АЗС. Пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии расследует полиция Дунауйвароша.

Оказалось, что погибшим был Жомбор Варга, экс-игрок «Пакша».