Роман ПИДКИВКА: «В этом сезоне будет очень интересная борьба»

Календарь на старте сезона оказался непростым для «Агробизнеса». Но команда смогла взять четыре очка в двух матчах. Сперва «Агробизнес» со счетом 2:0 обыграл «Левый Берег», а затем удержал нулевую ничью в матче с «Буковиной». Впечатлениями о первых поединках сезона поделился голкипер «Агробизнеса» Роман Пидкивка.

– Итак, Агробизнес сыграл два матча в Первой лиге. Соперниками были крепкие команды, цель которых в этом сезоне повыситься в классе. Четыре очка в матчах с этими командами завоеваны. Как оцениваешь старт своей команды?

– По моему мнению, это очень положительный результат. Хорошо вошли в чемпионат. Начали с победы над командой, которая в прошлом сезоне играла в УПЛ. Левый Берег – очень хорошая команда, и их следующий матч с Пробоем это доказал. Если сравнить два наших матча, то первый из них мы провели лучше, чем второй. И наш тренер справедливо остался недоволен нашей игрой в Черновцах. Но что касается результатов – то четыре очка в матчах с такими командами – очень позитивно для нас.

– Чего не хватило в матче с Буковиной?

– Хозяева были очень настроены. Это была их первая игра дома. Открытие сезона пришло много болельщиков. Все это побуждало Буковину к максимальной самоотдаче. Мы знали, что они бегут вперед. Начало матча у нас было неплохое, но впоследствии пришлось настроиться на игру от обороны. Особенно это проявлялось во втором тайме.

– Ты уже второй сезон в Агробизнесе. Участвовал в прошедшем матче в Черновцах. Матчи довольно похожи, единственное год назад Агробизнесу удалось забить в первом тайме и отстоять победу в итоге. Можешь сравнить эти два матча и два Агробизнеса. Стал ли Агробизнес сильнее в этом сезоне?

– Рано говорить, что команда стала сильнее. Мы только начали и сравнивать можно будет тогда, когда будет сыграно достаточно матчей в этом сезоне. Изменения в каждой команде постоянно происходят, это нормально. Нужно всегда развиваться, тогда будет прогресс. Кто-то уходит – кто приходит – это нормальный процесс.

– У тебя в матче с Буковиной было много работы. Один из ключевых моментов возник в первом тайме, когда Безуглый переправлял мяч пяткой, он отскочил от штанги и дальше тебе удалось среагировать. Как это было, какие ощущения в этом эпизоде помнишь?

– Пожалуй больше повезло в этом эпизоде. Там был прострел, мяч просто не был виден, он пролетел среди ног футболистов. Увидел его только когда уже попадал в стойку. Если бы не стойка, шансов забрать его не было. Вообще, первые ощущения были, что мяч летит в ворота, а дальше, когда он отскочил от стойки, уже была игра по ситуации.

– Способен ли Агробизнес в этом сезоне повторить свой турнирный путь на верхних ступенях таблицы. Учитывая, что появились такие соперники, как Ворскла, Черноморец, Ингулец?

– Нет команд, которые нельзя обыграть. Это доказал прошлый сезон, в котором мы обыгрывали фаворитов. Если иметь хороший коллектив, быть единым целым, можно «горы свернуть», обыгрывать любую команду.

– Из участников дивизиона кого выделишь?

– Мне больше нравится Ворскла. И по составу, и видел их последние игры... Очень хорошая игра в них, несмотря на то, что команда существенно изменила состав. Также выделю Черноморец, который будет ставить максимальные задачи. В этом сезоне будет достаточно команд, которые будут ставить задачу вернуться в элиту, так что будет очень интересная борьба. Вообще в Первой лиге нет неинтересных матчей, матчей без борьбы. На мой взгляд, за последние два-три года Первая лига интереснее Премьер-лиги.

– Что ожидаешь лично для себя в этом сезоне, может, ставишь для себя какие-то личные задачи, кроме, конечно, командных?

– Нет личных задач. Главное, чтобы команда выигрывала и решала турнирные задания.