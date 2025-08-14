Довбик принял категорическое решение о своем будущем

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик намерен продолжить карьеру в римском клубе, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, у 28-летнего нападающего не было вариантов с переходом в английские «Лидс» и «Эвертон». Первый из этих клубов делал запрос о возможном подписании украинца, но на этом и остановился, а второй – даже не интересовался им. «Вест Хэм» и «Сандерленд» также пока не претендуют на Артема.

Сам Довбик принял решение остаться в «Роме» и хочет убедить нового главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини в том, что он достоин места в стартовом составе. Из-за этого форвард отказался от переезда в Турцию, где на него было несколько претендентов. Покинуть «Рому» украинец будет готов только в том случае, если его захочет подписать один из топовых европейских клубов.

Ранее Гасперини набросился на СМИ из-за Довбика.