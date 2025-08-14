Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик принял категорическое решение о своем будущем
Италия
14 августа 2025, 15:58 |
2416
1

Довбик принял категорическое решение о своем будущем

Артем имел варианты для перехода в другие клубы

14 августа 2025, 15:58 |
2416
1
Довбик принял категорическое решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик намерен продолжить карьеру в римском клубе, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, у 28-летнего нападающего не было вариантов с переходом в английские «Лидс» и «Эвертон». Первый из этих клубов делал запрос о возможном подписании украинца, но на этом и остановился, а второй – даже не интересовался им. «Вест Хэм» и «Сандерленд» также пока не претендуют на Артема.

Сам Довбик принял решение остаться в «Роме» и хочет убедить нового главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини в том, что он достоин места в стартовом составе. Из-за этого форвард отказался от переезда в Турцию, где на него было несколько претендентов. Покинуть «Рому» украинец будет готов только в том случае, если его захочет подписать один из топовых европейских клубов.

Ранее Гасперини набросился на СМИ из-за Довбика.

По теме:
Реал презентовал новичка. «Он – один из величайших талантов»
Известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ. Есть еще варианты
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Лидс Эвертон Вест Хэм Сандерленд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13 августа 2025, 20:51 7
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

Экс-игрок Шахтера: «С Панатинаикосом все решится в овертайме»
Футбол | 14 августа 2025, 16:23 0
Экс-игрок Шахтера: «С Панатинаикосом все решится в овертайме»
Экс-игрок Шахтера: «С Панатинаикосом все решится в овертайме»

Владимир Никитин также считает, что «Полесье» обойдется без форс-мажора

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 14.08.2025, 12:50
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13.08.2025, 22:19
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mb_cdi
Буде полірувати лаву запасних, як Лунін в Реалі.
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем