Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»
Украина. Первая лига
14 августа 2025, 15:37
Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»

Голкипер «Левого Берега» рассказал об адаптации в команде

Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»
ФК Левый Берег. Александр Домолега

Одним из летних новичков «Левого Берега» стал Александр Домолега. Ранее голкипер выступал в составе полтавской «Ворсклы». Футболист рассказал об адаптации в составе новой команды.

– Александр, какие твои первые впечатления в «Левом Береге»?

– Все хорошо. Впечатления очень эмоциональные, ведь для меня это все новое команда, атмосфера, знакомства. Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа.

– С кем больше всего общаешься сейчас в коллективе?

– Больше всего с Сергеем Косовским – мы живем в одной комнате, поэтому автоматически больше пересекаемся и общаемся.

– Еще в прошлом сезоне ты играл против «Левого Берега» в составе «Ворсклы». Каков был этот матч?

– Да, этот поединок был для меня первым полноценным матчем в УПЛ. Мы играли зимой, перед самым отпуском. Сложные погодные условия, скользкое поле – все это влияло, но это не оправдание. Игра была равная, шла к первому голу. К сожалению, пропустил от Сиднея, и мы проиграли 0:1.

– Тебе Сидней вспоминал этот гол?

– Да, его первые слова ко мне были: «Это я тебе забил?». А я ответил: «Надо было бить в дальний, а не в ближний». Посмеялись. Это футбол, здесь все по-честному – сегодня соперники, завтра – партнеры.

– Ты тоже в прошлом сезоне выходил на поле против «Шахтера». Это было неожиданно?

– Вышел во втором тайме из-за травмы Павла Исенко. Я был готов, потому что знал, что у него проблемы с коленом. Игра, конечно, уже была сделана – счет был в пользу «Шахтера», но каждая минута на поле – это опыт.

– У «Ворсклы» всегда была сильная конкуренция среди вратарей. На кого ты равнялся?

– Когда пришел, основным был Дмитрий Ризнык. Очень сильный вратарь. Я многое перенял, его стиль мне нравится до сих пор. А из более опытных, еще в детстве увлекался Либором Грдличкой, игравшим тогда за «Металлург» Запорожье.

– Что можешь сказать о тренере вратарей Сергее Долганском?

– Он дал мне очень много – и как тренер, и как человек. Постоянно общались, анализировали, разбирались. Даже сейчас созваниваемся, поддерживаем связь. Только самые теплые слова.

– Почему решил перейти именно в «Левый Берег»?

– Здесь очень хорошие условия. Всё новое, современное, создано для того, чтобы расти. Ничего не отвлекает – мысли только о футболе. Есть перспектива и это главное.

– Современный футбол требует от голкипера игры ногами. Как с этим справляешься?

– Это уже обязательный навык. Не вопрос предпочтений – это требование времени. Мы постоянно над этим работаем как на основных тренировках, так и на отдельных, специализированных. Это интересно, и я стараюсь прогрессировать.

– В команде сейчас серьезная конкуренция среди вратарей. Как воспринимаешь ее?

– Отлично. Конкуренция – это всегда развитие. Роман Жмурко, Максим Механив – все сильные. И именно это заставляет расти, бороться, совершенствоваться.

– Как справляешься с психологическим давлением после неудачных матчей?

– Самое главное – сделать выводы и идти дальше. Проанализировал – и забыл. Нет смысла возвращаться мыслями к ошибке, если ее уже не исправить. Живешь дальше, тренируешься, работаешь.

– Ты всегда был вратарем, были ли другие позиции в детстве?

– Побегал неделю в поле, увидел по телевизору сейв – и решил стать вратарем. С тех пор ни разу не пожалел. Это моя позиция.

– Есть у тебя фартовые перчатки или ритуалы?

– Отдельно тренировочные, отдельно игровые. Ничего слишком фартового. Просто комфорт и качество. Если перчатки хорошие – игра идет.

– Кто из партнеров самый сложный соперник на тренировках?

– Дмитрий Шастал очень нестандартен в своих действиях. У Руслана Дедуха есть мощный удар. Да и Сидней всегда может удивить. В общем, у нас мощная линия атаки.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Ворскла Полтава
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
