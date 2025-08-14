«Не могу понять». Легенда Шахтера – о противоречивом голе Карпат

Бывший футболист донецкого «Шахтёра» Виктор Грачев высказался по поводу эпизода в матче второго тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Шахтером» (3:3).

Легендарный игрок «горняков» был удивлен действиями главного арбитра перед третьим взятием ворот «Карпат».

«Дело в том, что я не могу понять, как арбитр засчитал третий гол в ворота «Шахтера» с нарушением правил», – сказал Виктор.

Напомним, что 14 августа донецкий клуб сыграет второй поединок против «Панатинаикоса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (первый матч – 0:0).