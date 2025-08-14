Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не могу понять». Легенда Шахтера – о противоречивом голе Карпат
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 12:59 | Обновлено 14 августа 2025, 13:32
710
2

«Не могу понять». Легенда Шахтера – о противоречивом голе Карпат

Виктор Грачев удивлен решением арбитра

14 августа 2025, 12:59 | Обновлено 14 августа 2025, 13:32
710
2
«Не могу понять». Легенда Шахтера – о противоречивом голе Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист донецкого «Шахтёра» Виктор Грачев высказался по поводу эпизода в матче второго тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Шахтером» (3:3).

Легендарный игрок «горняков» был удивлен действиями главного арбитра перед третьим взятием ворот «Карпат».

«Дело в том, что я не могу понять, как арбитр засчитал третий гол в ворота «Шахтера» с нарушением правил», – сказал Виктор.

Напомним, что 14 августа донецкий клуб сыграет второй поединок против «Панатинаикоса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (первый матч – 0:0).

По теме:
Скала 1911 – Буковина-2 – 3:4. Результативный камбек. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Зари трудоустроился в другом клубе УПЛ
Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча
Виктор Грачев Карпаты Львов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Футбол | 13 августа 2025, 21:27 0
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного

Нуну Мендеш – о переходе Ильи и Люки Шевалье

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 18:44 37
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевляне решили оставить тренера в команде

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14.08.2025, 08:11
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Футбол | 14.08.2025, 09:10
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Футбол | 14.08.2025, 14:05
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Всі здивовані таким рішенням. Не лише ти Грачов
Ответить
0
vasilichn
Ржавые всё время ноют. И даже на пенсии не перестают ныть: то поле не такое, то мячик круглый, то слегонца подтолкнули...
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 4
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 26
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем