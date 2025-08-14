Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ГРАЧЕВ: «Руй Витория изучил Шахтер вдоль и поперек»
Лига Европы
14 августа 2025, 08:01 |
275
0

Виктор ГРАЧЕВ: «Руй Витория изучил Шахтер вдоль и поперек»

Впрочем, легендарный форвард «горняков» верит в победу украинской команды над «Панатинаикосом»

14 августа 2025, 08:01 |
275
0
Виктор ГРАЧЕВ: «Руй Витория изучил Шахтер вдоль и поперек»
ФК Шахтер

Сегодня, 14 августа, «Шахтер» проведет ответный матч Лиги Европы против «Панатинаикоса». Напомним, что в Греции поединок между этими командами завершился вничью – 0:0.

После поражения «Динамо» от «Пафоса» украинские болельщики ждут позитивного результата от нашей команды, которая в этом противостоянии является явным фаворитом. Но так ли это, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легенда донецкой команды Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, сегодня «горняки» попытаются прорубить окно в плей-офф раунд Лиги Европы в ответном матче с «Панатинаикосом». Какими вам видятся шансы для украинской команды?
– После фиаско «Динамо» в Лиге чемпионов, хочется, чтобы «Шахтер» и «Полесье» поддержали реноме украинского футбола. Но, если мы говорим о «горняках», то мне, как вы спросили, он видится не менее сложным, чем первый поединок в Афинах. Да, мы больше владели мячом, имели больше предпосылок для опасных моментов, но этих моментов больше создали греки, которые превзошли донетчан по ударам, а лучшим игроком матча был признан Дмитрий Ризнык.

Я считаю, что по подбору футболистов «Панатинаикос» сильнее «Бешикташа». А здесь еще у «Шахтера» возникли кадровые проблемы в лице Крыськива, Траоре, Эгиналду, Кевина, Педриньо и Судакова, для которого смерть отца стала большим ударом. Тем не менее, я все равно считаю «Шахтер» фаворитом этой игры.

ФК Шахтер. Руй Витория

– Показалось, что «Панатинаикос» был больше воспитан в футбольном плане, чем «Бешикташ». Возможно, это помешалось донетчанам увезти из Афин победу?
– Скорее всего, так и есть. Я не скажу, что турецкая команда слаба, просто «Шахтер» был силен. И я уверен, что матчи против «Бешикташа» наставник греков Руй Витория изучил вдоль и поперек. Благодаря этому «Панатинаикосу» и удалось сдержать подопечных Арды Турана у своих ворот.

– В минувший уик-энд «Шахтер» потерял очки в чемпионате. Это может как-то выбить команду из колеи?
– Дело в том, что я не могу понять, как арбитр засчитал третий гол в ворота «Шахтера» с нарушением правил…

– Это уже не важно, поскольку «горняки» потеряли очки. Данная ситуация может как-то морально сказаться на состоянии коллектива?
– Ничего страшного не произошло. В чемпионате «Шахтер» свое наверстает. Сейчас важно дать результат в Европе, и на это будут направлены все силы. Просто я не исключаю, что команда еще не полностью взяла ритм главного тренера. После безделья от Марино Пушича сейчас футболистам нужно попахать, чтобы принять нагрузки от Арды Турана. Через месяц-полтора все станет на свои места.

– Парадокс: в еврокубках «Шахтер» выглядит солиднее, чем в чемпионате. Все дело в мотивации?
– Все может быть. В «Шахтере» сейчас молодая команда, молодой с небольшим тренерским опытом наставник, поэтому такие качели возможны, но опять же, я уверен, что тот потенциал, который есть у нынешнего коллектива, вскоре все увидят в действии. И то, что в чемпионате «горняки» будут на первом месте, я в этом даже не сомневаюсь.

– Тем не менее, какая сейчас, на ваш взгляд, самая слабая линия у «Шахтера». Где может надавить «Панатинаикос»?
– Мне сложно ответить на это вопрос однозначно. Прибавлять есть в чем во всех линиях, но травмы пошли. Работы непочатый край, а времени мало.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Свой первый матч в чемпионате «Панатинаикос» проведет только 24 августа, в то время как «Шахтер» сыграл уже семь официальных поединков, играя каждые три-четыре дня. У кого преимущество в этом плане?
– Должно быть у «горняков», поскольку команда быстрее набирает тонус. Это не середина сезона или его конец, когда может накопиться усталость. Я за сегодняшнюю игру почему-то не сильно переживаю.

– Тогда каким будет ваш прогноз?
– 2:1.

– Очень опасный счет.
– Я объективно смотрю на вещи (улыбается). Я уже сказал, что у «Шахтера» есть кадровые проблемы, и почти все они связаны с атакующей линией, поэтому я не буду громогласно заявлять, что «горняки» победят уверенно. Соперник силен.

– Но в составе «Шахтера» есть Алиссон Сантана…
– Да, он мне очень нравится своей техникой и напором, поэтому предположу, что как минимум одно голевое действие будет на счету этого талантливого бразильца.

По теме:
Фулхэм предложил 45 млн евро за Кевина, Шахтер хочет больше
Назначены судьи на 3-й тур УПЛ. Кто рассудит поединки Динамо и Шахтера
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Виктор Грачев Шахтер Донецк Панатинаикос Лига Европы Динамо Киев Лига чемпионов Георгий Судаков Руй Витория Арда Туран Алиссон Сантана статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»

Промоутер – о бое Пол – Джошуа

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 11:37 4
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса

Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета

Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 06:30
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Футбол | 13.08.2025, 12:23
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
У кого больше всех трофеев? Исторический список матчей за Суперкубок
Футбол | 14.08.2025, 06:43
У кого больше всех трофеев? Исторический список матчей за Суперкубок
У кого больше всех трофеев? Исторический список матчей за Суперкубок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 367
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем