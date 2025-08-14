Виктор ГРАЧЕВ: «Руй Витория изучил Шахтер вдоль и поперек»

Сегодня, 14 августа, «Шахтер» проведет ответный матч Лиги Европы против «Панатинаикоса». Напомним, что в Греции поединок между этими командами завершился вничью – 0:0.

После поражения «Динамо» от «Пафоса» украинские болельщики ждут позитивного результата от нашей команды, которая в этом противостоянии является явным фаворитом. Но так ли это, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легенда донецкой команды Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, сегодня «горняки» попытаются прорубить окно в плей-офф раунд Лиги Европы в ответном матче с «Панатинаикосом». Какими вам видятся шансы для украинской команды?

– После фиаско «Динамо» в Лиге чемпионов, хочется, чтобы «Шахтер» и «Полесье» поддержали реноме украинского футбола. Но, если мы говорим о «горняках», то мне, как вы спросили, он видится не менее сложным, чем первый поединок в Афинах. Да, мы больше владели мячом, имели больше предпосылок для опасных моментов, но этих моментов больше создали греки, которые превзошли донетчан по ударам, а лучшим игроком матча был признан Дмитрий Ризнык.

Я считаю, что по подбору футболистов «Панатинаикос» сильнее «Бешикташа». А здесь еще у «Шахтера» возникли кадровые проблемы в лице Крыськива, Траоре, Эгиналду, Кевина, Педриньо и Судакова, для которого смерть отца стала большим ударом. Тем не менее, я все равно считаю «Шахтер» фаворитом этой игры.

ФК Шахтер. Руй Витория

– Показалось, что «Панатинаикос» был больше воспитан в футбольном плане, чем «Бешикташ». Возможно, это помешалось донетчанам увезти из Афин победу?

– Скорее всего, так и есть. Я не скажу, что турецкая команда слаба, просто «Шахтер» был силен. И я уверен, что матчи против «Бешикташа» наставник греков Руй Витория изучил вдоль и поперек. Благодаря этому «Панатинаикосу» и удалось сдержать подопечных Арды Турана у своих ворот.

– В минувший уик-энд «Шахтер» потерял очки в чемпионате. Это может как-то выбить команду из колеи?

– Дело в том, что я не могу понять, как арбитр засчитал третий гол в ворота «Шахтера» с нарушением правил…

– Это уже не важно, поскольку «горняки» потеряли очки. Данная ситуация может как-то морально сказаться на состоянии коллектива?

– Ничего страшного не произошло. В чемпионате «Шахтер» свое наверстает. Сейчас важно дать результат в Европе, и на это будут направлены все силы. Просто я не исключаю, что команда еще не полностью взяла ритм главного тренера. После безделья от Марино Пушича сейчас футболистам нужно попахать, чтобы принять нагрузки от Арды Турана. Через месяц-полтора все станет на свои места.

– Парадокс: в еврокубках «Шахтер» выглядит солиднее, чем в чемпионате. Все дело в мотивации?

– Все может быть. В «Шахтере» сейчас молодая команда, молодой с небольшим тренерским опытом наставник, поэтому такие качели возможны, но опять же, я уверен, что тот потенциал, который есть у нынешнего коллектива, вскоре все увидят в действии. И то, что в чемпионате «горняки» будут на первом месте, я в этом даже не сомневаюсь.

– Тем не менее, какая сейчас, на ваш взгляд, самая слабая линия у «Шахтера». Где может надавить «Панатинаикос»?

– Мне сложно ответить на это вопрос однозначно. Прибавлять есть в чем во всех линиях, но травмы пошли. Работы непочатый край, а времени мало.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Свой первый матч в чемпионате «Панатинаикос» проведет только 24 августа, в то время как «Шахтер» сыграл уже семь официальных поединков, играя каждые три-четыре дня. У кого преимущество в этом плане?

– Должно быть у «горняков», поскольку команда быстрее набирает тонус. Это не середина сезона или его конец, когда может накопиться усталость. Я за сегодняшнюю игру почему-то не сильно переживаю.

– Тогда каким будет ваш прогноз?

– 2:1.

– Очень опасный счет.

– Я объективно смотрю на вещи (улыбается). Я уже сказал, что у «Шахтера» есть кадровые проблемы, и почти все они связаны с атакующей линией, поэтому я не буду громогласно заявлять, что «горняки» победят уверенно. Соперник силен.

– Но в составе «Шахтера» есть Алиссон Сантана…

– Да, он мне очень нравится своей техникой и напором, поэтому предположу, что как минимум одно голевое действие будет на счету этого талантливого бразильца.