Тренер Панатинаикоса: «Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на проблемы»

Главный тренер «Панатинаикоса» Руй Витория поделился мыслями перед вторым матчем с донецким «Шахтёром» в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Первый поединок в Греции завершился вничью – 0:0.

«Мне приятно видеть команды, которые имеют чёткую модель игры и философию, похожую на нашу. Мы хотим играть в атакующий футбол, независимо от силы соперника. Конечно, бывают моменты, когда соперник тебя ограничивает. Что касается силы соперника, я уже много раз говорил, что это, пожалуй, лучшая команда на этой стадии. Это нас не пугает, а наоборот – даёт толчок и мотивацию. Мы уже проанализировали матч. Есть некоторые моменты, которые мы хотим исправить, и верим, что завтра сыграем ещё лучше.

Все тренеры хотели бы, чтобы в каждом матче все игроки были в строю, именно поэтому составы такие большие. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на отсутствующих игроков. Постараемся сделать всё возможное с теми, кто есть в нашем распоряжении. Если кто-то не может сыграть, это может стать шансом для другого.

Что касается Иоаннидиса, он уже восстановился после травмы и несколько дней тренируется с командой. Не скажу вам, кто выйдет с первых минут – сначала об этом узнают сами игроки. Если кто-то не попадёт в стартовый состав, это ничего не значит – многие выходят со скамейки, помогают команде и становятся важными. Каждый игрок должен быть готов отыграть столько, сколько от него потребуют.

Я считаю, что мы создаём команду, которая будет доминировать в матчах и брать на себя инициативу. Мы очень хотим контролировать мяч, создавать моменты и забивать. Чтобы построить хорошую команду, нужно быть сильным во всех четырёх фазах игры. Мы стремимся доминировать на поле, но это также зависит от игры и силы соперника.

Часто бывает, что соперник не позволяет тебе владеть мячом. В таком случае нужно контролировать игру через оборонительную организацию, хорошо защищаться и выходить в контратаки. В первом матче мы хорошо с этим справились – у них было очень мало хороших моментов, а мы создали свои шансы. То же самое хотим сделать и во втором матче. Мы знаем, что будут эпизоды, когда придётся обороняться – будь то на своей трети поля, в центре или высоким прессингом, чтобы перехватить мяч. Я хочу создать команду, которая будет доминировать на футбольном поле.

Не вижу проблем в том, чтобы признать: «Шахтёр» – очень хорошая команда с качественными игроками и отлаженными действиями. Она стремится контролировать мяч возле штрафной соперника и создавать моменты – так же, как и мы. Думаю, соперник будет играть так же, как в первом матче. Мы должны усложнить им жизнь, когда мяч у них, не позволять им спокойно его разыгрывать и перехватывать передачи. А когда мяч будет у нас, мы должны избегать ошибок и стараться атаковать», – сказал Витория.

Второй матч пройдет 14 августа в Кракове (Польша), на стадионе имени Генрика Реймана, начало в 21:00.