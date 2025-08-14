Житомирское Полесье сыграет ответный матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на стадионе в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Ранее в 2-м раунде ЛК «Полесье» с трудом переиграло Санта-Колому из Андорры (1:2, 4:1).

Венгерский «Пакш» вышел в 3-й раунд, по сумме двух матчей взяв верх над словенским Марибором (1:0, 1:1).

Победитель пары выйдет в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной, а проигравшая команда покинет еврокубки.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Пакш – Полесье

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.