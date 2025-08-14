Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Пакш – Полесье
14 августа в 20:00 состоится поединок 3-го раунда квалификации ЛК
Житомирское Полесье сыграет ответный матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
14 августа в 20:00 на стадионе в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
Ранее в 2-м раунде ЛК «Полесье» с трудом переиграло Санта-Колому из Андорры (1:2, 4:1).
Венгерский «Пакш» вышел в 3-й раунд, по сумме двух матчей взяв верх над словенским Марибором (1:0, 1:1).
Победитель пары выйдет в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной, а проигравшая команда покинет еврокубки.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Пакш – Полесье
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.
