Эвертон с Миколенко готовится открыть сезон АПЛ на своей новой арене
Первый официальный матч на новой арене пройдет 24 августа
Команда АПЛ Эвертон готовится открыть сезон АПЛ на новой арене – Hill Dickinson Stadium (или Bramley-Moore Dock Stadium).
Первый официальный матч на новом стадионе состоится 24 августа, когда ириски будут принимать Брайтон.
Строительство арены с емкостью примерно 52888 зрителей было завершено в конце 2024 года, однако клуб решил не делать переход во время сезона.
В феврале 2025 были проведены тестовые матчи для проверки инфраструктуры. Товарищеский спарринг команд U-18 был проведен перед 10 тысячами болельщиками.
Ожидается, что новая арена даст клубу новые финансовые возможности и станет символом нового этапа развития Эвертона в сезоне 2025/26.
За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Today is the four-year anniversary of the day we broke ground on the site that would become Hill Dickinson Stadium. ⏪— Everton (@Everton) August 10, 2025
It's been a long and often difficult journey, but we got there together. Thank you to everyone who played their part along the way.
UTT. 💙 pic.twitter.com/CnG7BoDf6z
🚨 The siren— Everton (@Everton) August 10, 2025
🚙 Z-Cars
😮💨 The roar
💙 Moyes
That first senior team walkout at Hill Dickinson Stadium felt special. pic.twitter.com/hcaInpKWLc
