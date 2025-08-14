Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 августа 2025, 03:23 | Обновлено 14 августа 2025, 04:15
Эвертон с Миколенко готовится открыть сезон АПЛ на своей новой арене

Первый официальный матч на новой арене пройдет 24 августа

Эвертон с Миколенко готовится открыть сезон АПЛ на своей новой арене
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда АПЛ Эвертон готовится открыть сезон АПЛ на новой арене – Hill Dickinson Stadium (или Bramley-Moore Dock Stadium).

Первый официальный матч на новом стадионе состоится 24 августа, когда ириски будут принимать Брайтон.

Строительство арены с емкостью примерно 52888 зрителей было завершено в конце 2024 года, однако клуб решил не делать переход во время сезона.

В феврале 2025 были проведены тестовые матчи для проверки инфраструктуры. Товарищеский спарринг команд U-18 был проведен перед 10 тысячами болельщиками.

Ожидается, что новая арена даст клубу новые финансовые возможности и станет символом нового этапа развития Эвертона в сезоне 2025/26.

За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

стадион Бремли-Мур Док Эвертон стадионы строительство стадиона Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
