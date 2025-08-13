Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Узнали о смерти отца Судакова в дороге. Мы все – с Георгием»
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 20:35 | Обновлено 13 августа 2025, 21:07
Арда ТУРАН: «Узнали о смерти отца Судакова в дороге. Мы все – с Георгием»

Тренер выразил слова соболезнования лидеру команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Наставник Шахтера Арда Туран начал пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса с комментария по поводу смерти отца хавбека Георгия Судакова.

«В первую очередь хочу сказать слова соболезнования Судакову и его семье. Разделяем его боль из-за смерти отца. Хочу сказать ему, что я – рядом».

«Это эмоциональный день, мы узнали об этом в дороге. Но вся команда, весь Шахтер – с Георгием», – сказал Туран.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
