Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках

Киевское Динамо во второй раз может встретиться с мальтийской командой Хамрун Спартанс за один сезон, причем в разных еврокубковых турнирах.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо после домашнего поражения (0:1) на выезде пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя. Пафос вышел в 4-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с Црвеной Звездой.

Динамо перешло в 4-й квалификационный раунд Лиги Европы, где соперником будет победитель пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре), матч-ответ которых состоится 14 августа в сербском городе Бачка-Топола.

Интересно, что Динамо уже играло с Хамрун Спартанс во 2-м квалификационном раунде ЛЧ и уверенно выиграло оба матча (3:0, 3:0).

Система перехода из Лиги чемпионов в Лигу Европы (и из Лиги Европы в Лигу конференций) может привести к повторным встречам одних и тех же команд в разных турнирах в течение одного сезона. Однако это происходит довольно редко.

Динамо дважды за лето-осень играло против швейцарского Янг Бойз в сезоне 2017/18. В Q3 Лиги чемпионов киевский клуб уступил по сумме двух матчей по правилу голов на чужом поле (3:1, 0:2), а в групповом раунде Лиги Европы была ничья и победа (2:2, 1:0).

Кроме того, в сезоне 2022/23 Динамо дважды сыграло против турецкого Фенербахче. Сначала была зафиксирована победа по сумме двух матчей в Q2 ЛЧ (0:0, 2:1 д.в.), а затем последовали неудачные поединки в групповом раунде Лиги Европы (0:2, 1:2).

В сезонах 2018/19 и 2019/20 в еврокубках произошли редкие случаи, когда одни и те же клубы встречались друг с другом в разных турнирах в течение одного сезона. Причем каждый раз был задействован шотландский Селтик – это уникальный случай.

В сезоне 2018/19 шотландский клуб Селтик и норвежский Русенборг сначала встретились во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу Селтика, а матч-ответ в Тронхейме завершился вничью 0:0, что позволило Селтику пройти в следующий раунд.

После этого оба клуба попали в группу B Лиги Европы, где Селтик дважды победил Русенборг с одинаковым счетом 1:0 (дома и на выезде).

В сезоне 2019/20 Селтик снова попал в Лигу чемпионов, где в третьем квалификационном раунде встретился с румынским ЧФР Клуж. Первый матч в Клуж-Напоке завершился вничью 1:1, а матч-ответ в Глазго клуб ЧФР Клуж выиграл со счетом 4:3, выбив Селтик из турнира.

Ирония судьбы: после этого оба клуба попали в группу E Лиги Европы. В матче 3 октября 2019 года Селтик победил ЧФР Клуж со счетом 2:0, а 12 декабря 2019 года ЧФР Клуж ответил победой 2:0 на родном стадионе.

Также неоднократно происходили случаи, когда клубы встречались между собой во второй раз на разных стадиях одного еврокубкового турнира.

Селтик дважды пересекался с той же командой в разных евротурнирах за сезон