ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника

Милан на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Дженоа Кони де Винтером. Игрок получил договор до середины 2030 года.

Трансфер оценивается в 20 миллионов евро. На 23-летнего бельгийца претендовали Интер и Борнмут.

В прошлом сезоне де Винтер забил 3 гола в 26 матчах.

Милан нынешнем летом уже подписал Ардона Яшари, Самуэле Риччи, Луку Модрича и Первиса Эступиньяна.