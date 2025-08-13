Италия13 августа 2025, 19:49 | Обновлено 13 августа 2025, 20:00
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
Де Винтер стал игроком миланской команды
Милан на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Дженоа Кони де Винтером. Игрок получил договор до середины 2030 года.
Трансфер оценивается в 20 миллионов евро. На 23-летнего бельгийца претендовали Интер и Борнмут.
В прошлом сезоне де Винтер забил 3 гола в 26 матчах.
Милан нынешнем летом уже подписал Ардона Яшари, Самуэле Риччи, Луку Модрича и Первиса Эступиньяна.
Our new Belgian at the back 🇧🇪 #WelcomeDeWinter pic.twitter.com/A1yqPhG3gj— AC Milan (@acmilan) August 13, 2025
