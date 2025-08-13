Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
Италия
13 августа 2025, 19:49 | Обновлено 13 августа 2025, 20:00
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника

Де Винтер стал игроком миланской команды

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
ФК Милан

Милан на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Дженоа Кони де Винтером. Игрок получил договор до середины 2030 года.

Трансфер оценивается в 20 миллионов евро. На 23-летнего бельгийца претендовали Интер и Борнмут.

В прошлом сезоне де Винтер забил 3 гола в 26 матчах.

Милан нынешнем летом уже подписал Ардона Яшари, Самуэле Риччи, Луку Модрича и Первиса Эступиньяна.

Кони де Винтер Милан Дженоа трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: ФК Милан
