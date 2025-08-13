ФОТО. Названы лучший игрок, тренер и сборная тура УПЛ
Лучшим игроком стал Мендоса, лучшим тренером – Лупашко
УПЛ по итогам второго тура чемпионата Украины назвала лучшего игрока, тренера и определила символическую сборную.
Лучшим игроком признали хавбека Кривбасса Глейкера Мендосу, который помог команде Патрика ван Леувена обыграть Металлист 1925 со счетом 2:0.
Лучшим наставником признали тренера Карпат Владислава Лупашко. Львовская команда в ярком матче сумела сыграть 3:3 с Шахтером.
Символическая сборная: Кемкин (Кривбасс) – Суханов (Оболонь), Веремиенко (Полтава), Михавко (Динамо), Вивчаренко (Динамо) – Саленко (Заря), Яшари (ЛНЗ), Буяльский (Динамо) – Алиссон (Шахтер), Мендоса (Кривбасс) – Краснопир (Карпаты).
