Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок
Суперкубок УЕФА
Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок

Сможет ли «Тоттенхэм» повторить успех «матрасников»?

Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом».

В 11 из 12 предыдущих розыгрышей Суперкубка УЕФА побеждала команда, которая в предыдущем сезоне выиграла Лигу чемпионов.

Исключением стала победа «Атлетико» над «Реалом» в 2018 году.

Последние 12 розыгрышей Суперкубка УЕФА

  • 2024: Реал – Аталанта – 2:0
  • 2023: Манчестер Сити – Севилья – 2:1
  • 2022: Реал – Айнтрахт – 2:0
  • 2021: Челси – Вильярреал – 2:1
  • 2020: Бавария – Севилья – 2:1
  • 2019: Ливерпуль – Челси – 3:2
  • 2018: Реал – Атлетико – 2:4
  • 2017: Реал – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • 2016: Реал – Севилья – 3:2
  • 2015: Барселона – Севилья – 5:4
  • 2014: Реал – Севилья – 2:0
  • 2013: Бавария – Челси – 3:2
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА статистика ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Атлетико Мадрид
