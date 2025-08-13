Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом».

В 11 из 12 предыдущих розыгрышей Суперкубка УЕФА побеждала команда, которая в предыдущем сезоне выиграла Лигу чемпионов.

Исключением стала победа «Атлетико» над «Реалом» в 2018 году.

Последние 12 розыгрышей Суперкубка УЕФА

2024: Реал – Аталанта – 2:0

2023: Манчестер Сити – Севилья – 2:1

2022: Реал – Айнтрахт – 2:0

2021: Челси – Вильярреал – 2:1

2020: Бавария – Севилья – 2:1

2019: Ливерпуль – Челси – 3:2

2018: Реал – Атлетико – 2:4

2017: Реал – Манчестер Юнайтед – 2:1

2016: Реал – Севилья – 3:2

2015: Барселона – Севилья – 5:4

2014: Реал – Севилья – 2:0

2013: Бавария – Челси – 3:2