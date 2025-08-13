Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок
Сможет ли «Тоттенхэм» повторить успех «матрасников»?
Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом».
В 11 из 12 предыдущих розыгрышей Суперкубка УЕФА побеждала команда, которая в предыдущем сезоне выиграла Лигу чемпионов.
Исключением стала победа «Атлетико» над «Реалом» в 2018 году.
Последние 12 розыгрышей Суперкубка УЕФА
- 2024: Реал – Аталанта – 2:0
- 2023: Манчестер Сити – Севилья – 2:1
- 2022: Реал – Айнтрахт – 2:0
- 2021: Челси – Вильярреал – 2:1
- 2020: Бавария – Севилья – 2:1
- 2019: Ливерпуль – Челси – 3:2
- 2018: Реал – Атлетико – 2:4
- 2017: Реал – Манчестер Юнайтед – 2:1
- 2016: Реал – Севилья – 3:2
- 2015: Барселона – Севилья – 5:4
- 2014: Реал – Севилья – 2:0
- 2013: Бавария – Челси – 3:2
2018 - 11 of the last 12 editions of the UEFA Super Cup have been won by the previous season’s UEFA Champions League winners, with the exception being Atlético de Madrid’s 4-2 win over Real Madrid in 2018. Singularity.#UEFASuperCup pic.twitter.com/InyORJPgYH— OptaJose (@OptaJose) August 13, 2025
