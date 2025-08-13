Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Все еще голоден». Капитан ПСЖ – о матче с Тоттенхэмом за Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 13:12 | Обновлено 13 августа 2025, 13:24
Маркиньос в ожидании непростого противостояния

ФК ПСЖ. Маркиньос

Защитник и капитан ПСЖ, Маркиньос, поделился мыслями относительно будущего финального матча Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма» – действующего победителя Лиги Европы.

«Начинать новый сезон после того, как в прошлом мы выиграли так много, очень приятно и мотивирует. Когда мы победили, это был невероятный момент в моей жизни. Но уже на следующий день я думал о том, что будет дальше и как снова победить. Мы знаем оба ощущения: победу и поражение в финале. И мы знаем, какое чувство хотим испытать вечером.

Приятно начинать сезон именно так, как победитель прошлой Лиги чемпионов. Мы готовимся к финалу, и это очень волнительно – впервые я почувствую это как игрок «Пари Сен-Жермен». Мы – конкуренты, и всегда хотим продолжать побеждать, работая еще усерднее. Именно это мы делаем как команда, как клуб. Победа – это прекрасно, но мы всегда хотим большего. Наша цель на сезон – бороться за каждый трофей и выигрывать титулы, что удается очень немногим командам.

Мы знаем, что капитан играет важную роль, когда приходит новый игрок, так же, как это было со мной, когда я присоединился к клубу. Мы здесь, чтобы помочь им и создать наилучшие условия. Новички должны чувствовать себя как дома. У нас очень требовательный тренер, и когда ты к этому не привык, это непросто. И именно тогда мы играем важную роль, общаясь с ними и объясняя всё. Цель – чтобы они как можно быстрее адаптировались к философии команды и клуба.

Я очень горжусь и счастлив быть здесь, иметь возможность выиграть ещё один трофей. Это будет очень сложно, мы возобновили тренировки всего неделю назад, тогда как «Тоттенхэм» гораздо лучше подготовлен. Но даже если мы ещё не на 100% готовы, я знаю, что мы отдадим все силы, чтобы попытаться добиться желаемого результата. Я всё ещё голоден до достижений: хочу достигать целей, помогать молодым игрокам, мотивировать их и следить, чтобы они развивались. У нас также есть тренер, который продолжает мотивировать и подталкивать нас. Именно так мы поставим себя в наилучшее положение для этой игры», – прокомментировал Маркиньос.

Тоттенхэм ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Маркиньос Суперкубок УЕФА
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
