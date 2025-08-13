Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПАЛКИН: «Заявления Ахметова? Эти слова точны и правдивы. Я не сомневаюсь»
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 12:43 | Обновлено 13 августа 2025, 13:09
ПАЛКИН: «Заявления Ахметова? Эти слова точны и правдивы. Я не сомневаюсь»

Сергей Палкин верит в развитие донецкого клуба

ПАЛКИН: «Заявления Ахметова? Эти слова точны и правдивы. Я не сомневаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор Сергей Палкин сделал заявление о словах президента «горняков» Рината Ахметова и спортивного директора Дарио Срны, которые хотят построить сильнейший Шахтер в истории.

– Слышал, что Ахметов и Срна сказали, что хотят построить самый сильный «Шахтер» в истории. Если эти слова точны и правдивы, как вы хотите этого добиться? Без Лиги чемпионов в этом году, когда война продолжается.

– Да, эти слова точны и правдивы. И как мы хотим этого добиться? Я отвечу пословицей, что Рим не был построен за один день. Построение победившей команды требует времени и терпения. Даже если мы не играем в Лиге чемпионов этого сезона, мы все еще верим, что как клуб мы двигаемся в правильном направлении. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать еще больший шаг вперед.

Ахметов возглавляет этот клуб почти 30 лет – он один из президентов, дольше всех занимающих должность в европейском футболе. Его опыт, амбиции и огромная преданность клубу помогут нам снова добиться очень высоких целей. Я не сомневаюсь в этом, – сказал Палкин.

