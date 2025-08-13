Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Дадим бой». Тренер Тоттенхэма высказался о предстоящем матче с ПСЖ
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 13:31 | Обновлено 13 августа 2025, 13:33
Томас Франк настроен завоевать первый трофей во главе «Тоттенхэма»

УЕФА. Томас Франк

Томас Франк, главный тренер «Тоттенхэма», прокомментировал предстоящий матч с действующим победителем Лиги чемпионов ПСЖ за Суперкубок УЕФА.

«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьёзное испытание и отличная возможность. Мы обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, но мы к этому готовы.

Не сомневаюсь, что мы дадим бой. Конечно, ПСЖ играет на более высоком уровне и находится на пике своей формы, но мы сосредоточены на себе и готовы к предстоящему матчу.

Это правда, у нас более обычная подготовка, и мы, тренеры, всегда отдаем предпочтение обычной подготовке. Но с другой стороны, ситуация ПСЖ имеет свои плюсы: они играли ещё месяц назад, и они не потеряли всего, у них ещё есть следы соревнований в теле, и они выйдут на поле с большой свежестью», – сказал Франк.

Матч состоится 13 августа в Удине (Италия) на стадионе «Фриули». Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА
Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок
«Все еще голоден». Капитан ПСЖ – о матче с Тоттенхэмом за Суперкубок УЕФА
Тоттенхэм пресс-конференция ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Томас Франк Суперкубок УЕФА
Андрей Витренко Источник: УЕФА
