«Дадим бой». Тренер Тоттенхэма высказался о предстоящем матче с ПСЖ

Томас Франк, главный тренер «Тоттенхэма», прокомментировал предстоящий матч с действующим победителем Лиги чемпионов ПСЖ за Суперкубок УЕФА.

«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьёзное испытание и отличная возможность. Мы обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, но мы к этому готовы.

Не сомневаюсь, что мы дадим бой. Конечно, ПСЖ играет на более высоком уровне и находится на пике своей формы, но мы сосредоточены на себе и готовы к предстоящему матчу.

Это правда, у нас более обычная подготовка, и мы, тренеры, всегда отдаем предпочтение обычной подготовке. Но с другой стороны, ситуация ПСЖ имеет свои плюсы: они играли ещё месяц назад, и они не потеряли всего, у них ещё есть следы соревнований в теле, и они выйдут на поле с большой свежестью», – сказал Франк.

Матч состоится 13 августа в Удине (Италия) на стадионе «Фриули». Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.