Экс-игрок сборной Украины: «Если Сафонов публично выскажется...»
Евгений Левченко считает, что Матвей Сафонов может спокойно играть за ПСЖ, но при одном условии
Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко назвал условие, при котором российский голкипер Матвей Сафонов может остаться в расположении французского ПСЖ после трансфера Ильи Забарного.
– Вопрос о самой большой проблеме, которая существует в «ПСЖ» – присутствие до сих пор в клубе россиянина Матвея Сафонова, который поедет на Суперкубок против «Тоттенхэма». Как вы лично относитесь к тому, что Илья перешел в клуб, где все еще россиянин?
– Я не знаю, какие были договоренности, но я надеюсь, что как можно скорее этот россиянин уйдет из клуба.
Если Сафонов публично выскажется против войны, против того, что делает Россия в Украине – это для меня норм. Если он будет молчать, быть «ждуном» и ничего об этом не говорить – как можно скорее этот игрок должен покинуть «ПСЖ», – сказал Левченко.
Ранее стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Динамо провел «тактическую» замену в ответном поединке Q3 Лиги чемпионов
Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета