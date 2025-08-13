Экс-игрок сборной Украины: «Если Сафонов публично выскажется...»

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко назвал условие, при котором российский голкипер Матвей Сафонов может остаться в расположении французского ПСЖ после трансфера Ильи Забарного.

– Вопрос о самой большой проблеме, которая существует в «ПСЖ» – присутствие до сих пор в клубе россиянина Матвея Сафонова, который поедет на Суперкубок против «Тоттенхэма». Как вы лично относитесь к тому, что Илья перешел в клуб, где все еще россиянин?

– Я не знаю, какие были договоренности, но я надеюсь, что как можно скорее этот россиянин уйдет из клуба.

Если Сафонов публично выскажется против войны, против того, что делает Россия в Украине – это для меня норм. Если он будет молчать, быть «ждуном» и ничего об этом не говорить – как можно скорее этот игрок должен покинуть «ПСЖ», – сказал Левченко.

Ранее стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ.