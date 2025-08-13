Шовковский объяснил, зачем выпустил Биловара при счете 0:2 против Пафоса

Киевское «Динамо» без шансов проиграло кипрскому Пафосу в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2). Многих удивило решение главного тренера киевлян Александра Шовковского, решившего выпустить Кристиана Биловара.

Коуч киевлян мотивировал свое решение травмой ведущего центрального защитника «бело-синих» Дениса Попова, получившего травму в середине второго тайма, что заставило Шовковского выпустить Кристиана Биловара.

– Какая ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал проблему и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема, – сказал коуч.

