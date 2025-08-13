Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Забарный был обречен...». Экс-защитник сборной Украины о трансфере
Франция
13 августа 2025, 07:49 | Обновлено 13 августа 2025, 09:04
1356
0

«Забарный был обречен...». Экс-защитник сборной Украины о трансфере

Новый легионер ПСЖ подходит под модельные характеристики стопперов

13 августа 2025, 07:49 | Обновлено 13 августа 2025, 09:04
1356
0
«Забарный был обречен...». Экс-защитник сборной Украины о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 августа произошло незаурядное событие в отечественном футболе. Центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный подписал 5-летний контракт с сильнейшей командой Европы – ПСЖ из Франции.

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о карьерном прыжке воспитанника киевского «Динамо»:

– Было очевидно, что Илья долго не задержится в «Борнмуте» – середняке АПЛ, ведь идеально подходил под модельные характеристики стопера. Атлетический, благоразумный, выносливый, невозмутимый, быстрый, регулирующий темп, обладающий первым прядем, цепкий в отборе, предполагает развитие событий на поле, помогающий выбирать правильную позицию, искусный в борьбе за верховые мячи. Вот почему Забарный был обречен пойти на повышение.

– Забарный очень быстро оказался на виду в «Борнмуте». Удивились?

– На мой взгляд, переход из «Динамо» в «Борнмут» был для Забарного очень полезен. Ведь английский футбол это прежде всего единоборства, где в почете - неуступчивость, когда нужно оперативно принимать оптимальные решения. Здесь Илья заметно прибавил.

– В межсезонье на Забарного претендовало сразу несколько именитых клубов АПЛ, но он выбрал ПСЖ, где ему придется конкурировать за место в стартовом составе с капитаном парижан лидером сборной Бразилии Маркиньосом.

– Я не исключаю, что это была домашняя заготовка клубных боссов французского гранда. Ведь бразильцу уже 31 год, Илья на девять лет младше и, возможно, именно его рассматривают, как лидера обороны уже в недалекой перспективе. Хотя, убежден, что Забарному с его интеллектуальным стилем игры уже сейчас по силам бросить вызов Маркиньосу.

– На ваш взгляд, в каких компонентах Забарный еще может добавить?

– Наверное, в агрессивности у ворот соперника в борьбе за верховые мячи. Тот же Маркиньос, хоть и менее фактурный, но довольно много забивает. Также следует усовершенствовать игру левой ногой, однако это все приходит с опытом. Главное, что, выступая рядом со «звездами» ПСЖ, обогащаясь ценным опытом, Забарный будет становиться сильнее, что очень важно для национальной сборной Украины, лидером которой он уже является.

Ранее Забарный вместе с ПСЖ отправился на матч за Суперкубок УЕФА.

По теме:
ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
ФЕДОРЧУК: «Все эти игроки Динамо не отвечают требованиям сегодняшнего дня»
«Позор!» Известный эксперт – о вылете Динамо из Лиги чемпионов
Сергей Дирявка инсайд чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА 2025
Футбол | 13.08.2025, 08:00
ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА 2025
ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА 2025
Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
Футбол | 13.08.2025, 07:50
Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 13:34
Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ
Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 367
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 130
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем