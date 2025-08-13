«Забарный был обречен...». Экс-защитник сборной Украины о трансфере

12 августа произошло незаурядное событие в отечественном футболе. Центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный подписал 5-летний контракт с сильнейшей командой Европы – ПСЖ из Франции.

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о карьерном прыжке воспитанника киевского «Динамо»:

– Было очевидно, что Илья долго не задержится в «Борнмуте» – середняке АПЛ, ведь идеально подходил под модельные характеристики стопера. Атлетический, благоразумный, выносливый, невозмутимый, быстрый, регулирующий темп, обладающий первым прядем, цепкий в отборе, предполагает развитие событий на поле, помогающий выбирать правильную позицию, искусный в борьбе за верховые мячи. Вот почему Забарный был обречен пойти на повышение.

– Забарный очень быстро оказался на виду в «Борнмуте». Удивились?

– На мой взгляд, переход из «Динамо» в «Борнмут» был для Забарного очень полезен. Ведь английский футбол это прежде всего единоборства, где в почете - неуступчивость, когда нужно оперативно принимать оптимальные решения. Здесь Илья заметно прибавил.

– В межсезонье на Забарного претендовало сразу несколько именитых клубов АПЛ, но он выбрал ПСЖ, где ему придется конкурировать за место в стартовом составе с капитаном парижан лидером сборной Бразилии Маркиньосом.

– Я не исключаю, что это была домашняя заготовка клубных боссов французского гранда. Ведь бразильцу уже 31 год, Илья на девять лет младше и, возможно, именно его рассматривают, как лидера обороны уже в недалекой перспективе. Хотя, убежден, что Забарному с его интеллектуальным стилем игры уже сейчас по силам бросить вызов Маркиньосу.

– На ваш взгляд, в каких компонентах Забарный еще может добавить?

– Наверное, в агрессивности у ворот соперника в борьбе за верховые мячи. Тот же Маркиньос, хоть и менее фактурный, но довольно много забивает. Также следует усовершенствовать игру левой ногой, однако это все приходит с опытом. Главное, что, выступая рядом со «звездами» ПСЖ, обогащаясь ценным опытом, Забарный будет становиться сильнее, что очень важно для национальной сборной Украины, лидером которой он уже является.

Ранее Забарный вместе с ПСЖ отправился на матч за Суперкубок УЕФА.