Без украинок. Определены семь из восьми пар 1/8 финала турнира в Цинциннати
Даяна Ястремская и Марта Костюк отказались от матчей третьего раунда тысячника в США
В ночь на 13 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати завершились практически все матчи третьего раунда и были определены семь пар 1/8 финала из восьми.
Ни одна из украинок не сумела пробиться в эту стадию американского тысячника. Юлия Стародубцева проиграла в первом круге, Элина Свитолина – во втором. Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд, но отказались от своих матчей. Марта не сумела выйти на игру из-за травмы запястья, а Даяна – из-за проблем со здоровьем.
Костюк и Ястремская без борьбы пропустили в 1/16 финала Игу Свентек и Коко Гауфф. Следующими соперницами польки и американки будут Сорана Кырстя и Лючия Бронцетии соответственно.
Выступления в Цинциннати продолжает и первая сеяная Арина Соболенко, которая уже прошла Маркету Вондроушову и Эмму Радукану. В четвертом круге будет болить за Джессику Бузас Манейро против «нейтралки».
Два матча 1/16 финала были перенесены из-за дождя. Магда Линетт и Джессика Пегула обменялись сетами, а Клара Таусон и Вероника Кудерметова даже не стартовали.
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Джессика Бузас Манейро
Елена Рыбакина [9] – Мэдисон Киз [6]
Ига Свентек [3] – Сорана Кырстя
Екатерина Александрова [12] – Анна Калинская [28]
Нижняя часть сетки
Элла Зайдель [Q] – Варвара Грачева [Q]
Клара Таусон [16] / Вероника Кудерметова – Магда Линетт [31] / Джессика Пегула [4]
Жасмин Паолини [7] – Барбора Крейчикова
Лючия Бронцетти – Коко Гауфф [2]
