Без украинок. Определены семь из восьми пар 1/8 финала турнира в Цинциннати

В ночь на 13 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати завершились практически все матчи третьего раунда и были определены семь пар 1/8 финала из восьми.

Ни одна из украинок не сумела пробиться в эту стадию американского тысячника. Юлия Стародубцева проиграла в первом круге, Элина Свитолина – во втором. Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд, но отказались от своих матчей. Марта не сумела выйти на игру из-за травмы запястья, а Даяна – из-за проблем со здоровьем.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк и Ястремская без борьбы пропустили в 1/16 финала Игу Свентек и Коко Гауфф. Следующими соперницами польки и американки будут Сорана Кырстя и Лючия Бронцетии соответственно.

Выступления в Цинциннати продолжает и первая сеяная Арина Соболенко, которая уже прошла Маркету Вондроушову и Эмму Радукану. В четвертом круге будет болить за Джессику Бузас Манейро против «нейтралки».

Два матча 1/16 финала были перенесены из-за дождя. Магда Линетт и Джессика Пегула обменялись сетами, а Клара Таусон и Вероника Кудерметова даже не стартовали.

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Джессика Бузас Манейро

Елена Рыбакина [9] – Мэдисон Киз [6]

Ига Свентек [3] – Сорана Кырстя

Екатерина Александрова [12] – Анна Калинская [28]

Нижняя часть сетки

Элла Зайдель [Q] – Варвара Грачева [Q]

Клара Таусон [16] / Вероника Кудерметова – Магда Линетт [31] / Джессика Пегула [4]

Жасмин Паолини [7] – Барбора Крейчикова

Лючия Бронцетти – Коко Гауфф [2]