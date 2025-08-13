Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без украинок. Определены семь из восьми пар 1/8 финала турнира в Цинциннати
WTA
13 августа 2025, 07:20 |
247
0

Без украинок. Определены семь из восьми пар 1/8 финала турнира в Цинциннати

Даяна Ястремская и Марта Костюк отказались от матчей третьего раунда тысячника в США

13 августа 2025, 07:20 |
247
0
Без украинок. Определены семь из восьми пар 1/8 финала турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

В ночь на 13 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати завершились практически все матчи третьего раунда и были определены семь пар 1/8 финала из восьми.

Ни одна из украинок не сумела пробиться в эту стадию американского тысячника. Юлия Стародубцева проиграла в первом круге, Элина Свитолина – во втором. Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд, но отказались от своих матчей. Марта не сумела выйти на игру из-за травмы запястья, а Даяна – из-за проблем со здоровьем.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк и Ястремская без борьбы пропустили в 1/16 финала Игу Свентек и Коко Гауфф. Следующими соперницами польки и американки будут Сорана Кырстя и Лючия Бронцетии соответственно.

Выступления в Цинциннати продолжает и первая сеяная Арина Соболенко, которая уже прошла Маркету Вондроушову и Эмму Радукану. В четвертом круге будет болить за Джессику Бузас Манейро против «нейтралки».

Два матча 1/16 финала были перенесены из-за дождя. Магда Линетт и Джессика Пегула обменялись сетами, а Клара Таусон и Вероника Кудерметова даже не стартовали.

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Джессика Бузас Манейро
Елена Рыбакина [9] – Мэдисон Киз [6]

Ига Свентек [3] – Сорана Кырстя
Екатерина Александрова [12] – Анна Калинская [28]

Нижняя часть сетки

Элла Зайдель [Q] – Варвара Грачева [Q]
Клара Таусон [16] / Вероника Кудерметова – Магда Линетт [31] / Джессика Пегула [4]

Жасмин Паолини [7] – Барбора Крейчикова
Лючия Бронцетти – Коко Гауфф [2]

По теме:
СОБОЛЕНКО – после матча с Радукану: Нужно что-то делать, потому что старею
Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати
Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
WTA Цинциннати Арина Соболенко Джессика Бузас Манейро Елена Рыбакина Мэдисон Киз Ига Свёнтек Сорана Кырстя Екатерина Александрова Анна Калинская Элла Зайдель Варвара Грачева Жасмин Паолини Барбора Крейчикова Лючия Бронцетти Коко Гауфф Клара Таусон Вероника Кудерметова Джессика Пегула Магда Линетт Марта Костюк Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году
Теннис | 13 августа 2025, 01:14 0
Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году
Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году

В третьем раунде американского Мастерса Карлос одолел Хамада Меджедовича

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Футбол | 13.08.2025, 04:35
Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем