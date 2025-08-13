Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Череда травм в Шахтере. Связано ли это с работой Арда Турана?
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 04:31 | Обновлено 13 августа 2025, 05:40
130
0

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о лазарете Шахтера

ФК Шахтер. Арда Туран

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, связана ли серия травм игроков Шахтера с работой нового наставника Арды Турана:

«Что касается травм в Шахтере. Во-первых, любые травмы в команде следует анализировать индивидуально, потому что нельзя сравнивать бэкграунд условного Траоре и Крыськива с точки зрения потенциального получения травмы.

Ласина Траоре – игрок с серьезным риском травм, сложной историей. Получение им мышечной травмы не должно удивлять.

Травма Эгиналду – вторичный контакт, потенциальная история с неудачной активацией перед выходом на поле, плюс история травм за последнее время.

Крыськив и Кевин – мышечные травмы, которые типичны для предсезонной подготовки.

Да и вообще, не стоит забывать про фактор смены тренера. Согласно последним научным данным, смена тренерского штаба всегда коррелирует с увеличением травм именно мышц задней поверхности бедра. Меняется рутина, нагрузка и стиль работы.

Поэтому здесь проблема не в действиях Турана, а в самом факте фундаментальных изменений в штабе».

