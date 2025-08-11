Почему сломался Эгиналду? Стали известны подробности травмы игрока Шахтера

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о новых подробностях травмы бразильца Эгиналду, которую он получил после выхода на замену в матче «Шахтера» против «Панатинаикоса» (0:0) в Q3 Лиги Европы:

«Почему получил травму Эгиналду? Этот случай с бразильцем напомнил мне о важности правильной активации игроков замены. Очень часто игроки на бровке просто растягиваются в удобном для них стиле, забывая о разнице между динамическим и статическим стретчингом.

Статический стретчинг – это длительное растягивание мышц, которое происходит без движения. Оно приводит к увеличению объема движения или гибкости, но снижает силу мышцы на 28%. Через час сила мышцы все еще меньше на 9% по сравнению с ее оптимальным состоянием.

Именно поэтому статического стретчинга нужно избегать накануне перформанса. Заменой ему является динамический стретчинг, который также растягивает мышцу, но делает это в движении, что предотвращает расслабление мышцы.

Также оптимальная рутина игроков замены должна включать, помимо динамического стретчинга, активацию мышц, re-warm-up strategies, аэробную работу и когнитивные упражнения.

Не видел разминки Эгиналду, но травма через 1 минуту после выхода на поле прямо указывает на неготовность игрока к перформансу».