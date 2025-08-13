Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа 2025, 01:33
ФОТО. Слухи подтвердились. Ямаль встречается с аргентинской певицей

Ламин Ямаль и Ники Николь – новая звездная пара

ФОТО. Слухи подтвердились. Ямаль встречается с аргентинской певицей
Instagram. Ламин Ямаль и Ники Николь

Слухи о романе Ники Николь и Ламина Ямаля усиливаются.

После празднования 18-летия футболиста появилось видео, где они танцуют вместе.

Ники пришла на матч Кубка Гампера в футболке «Барселоны» и получила именную футболку от Жоана Лапорты.

На главном экране телефона Ямала якобы было фото певицы. «Через несколько недель после дня рождения Ламина они пошли в дискотеку на пляже, где и поцеловались», – сообщил журналист Хави Ойос.

Ранее Ямаля связывали с различными моделями, а Ники — с известными музыкантами.

Максим Лапченко Источник: Clarin
