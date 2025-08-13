ФОТО. Слухи подтвердились. Ямаль встречается с аргентинской певицей
Ламин Ямаль и Ники Николь – новая звездная пара
Слухи о романе Ники Николь и Ламина Ямаля усиливаются.
После празднования 18-летия футболиста появилось видео, где они танцуют вместе.
Ники пришла на матч Кубка Гампера в футболке «Барселоны» и получила именную футболку от Жоана Лапорты.
На главном экране телефона Ямала якобы было фото певицы. «Через несколько недель после дня рождения Ламина они пошли в дискотеку на пляже, где и поцеловались», – сообщил журналист Хави Ойос.
Ранее Ямаля связывали с различными моделями, а Ники — с известными музыкантами.
