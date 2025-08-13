ФОТО. Джорджину Родригес уволили с работы из-за Криштиану Роналду

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, и она подтвердила помолвку в соцсетях, показав массивное кольцо и подписав фото: «Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях».

Однако их история любви сопровождалась скандалом на работе Джорджины. Пара познакомилась в бутике Gucci в Мадриде, где она работала продавцом-консультантом.

После того как стало известно о ее отношениях с Роналду, фанаты начали массово приходить в магазин, чтобы сфотографироваться, мешая работе и отпугивая клиентов премиум-класса.

В декабре 2016 года, проработав всего восемь месяцев, Джорджина была уволена. Позже она стала инфлюенсером с миллионами подписчиков и моделью мадридского агентства Uno Model.