40-летний португальский форвард саудовского клуба Аль-Наср Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке – аргентинско-испанской модели Джорджине Родригес.

Об этом Джорджина сообщила в своем Instagram. Девушка ответила «да»:

«Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях», – подписана публикация.

Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. У пары есть двое общих детей: в 2017 году у пары появилась дочь, а в апреле 2022 Родригес родила близнецов (мальчика и девочка), но мальчик погиб во время родов.

У Роналду есть еще трое детей: сын, родившийся в июне 2010 года, и близнецы, родившиеся в июне 2017. Родригес относится к ним всем как к своим собственным детям.

10 августа Криштиану вместе с ФК Аль-Наср проиграл товарищеский матч испанской Альмерии 2:3. КриРо в том поединке оформил дубль.

ФОТО. Роналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет отношений