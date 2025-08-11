Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Роналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет отношений
Саудовская Аравия
11 августа 2025, 20:48 | Обновлено 11 августа 2025, 20:50
ФОТО. Роналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет отношений

Аргентинско-испанская модель ответила «да» легендарному футболисту

40-летний португальский форвард саудовского клуба Аль-Наср Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке – аргентинско-испанской модели Джорджине Родригес.

Об этом Джорджина сообщила в своем Instagram. Девушка ответила «да»:

«Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях», – подписана публикация.

Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. У пары есть двое общих детей: в 2017 году у пары появилась дочь, а в апреле 2022 Родригес родила близнецов (мальчика и девочка), но мальчик погиб во время родов.

У Роналду есть еще трое детей: сын, родившийся в июне 2010 года, и близнецы, родившиеся в июне 2017. Родригес относится к ним всем как к своим собственным детям.

10 августа Криштиану вместе с ФК Аль-Наср проиграл товарищеский матч испанской Альмерии 2:3. КриРо в том поединке оформил дубль.

