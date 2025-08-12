Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы
Франция
12 августа 2025, 16:23 | Обновлено 12 августа 2025, 16:29
Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы

Голкипер «ПСЖ» заинтересовал два гранда АПЛ

Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Два английские клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – проявляет интерес к голкиперу сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. После подписания парижанами Лукаса Шевалье из «Лилля» 26-летний чемпион Европы не входит в планы наставника клуба Луиса Энрике. По информации AS, испанец уже сообщил Доннарумме, что он больше не будет основным вратарем.

Отметим, что у итальянца остается год контракта с «ПСЖ», а новое соглашение он категорически отказывается подписывать. Поэтому не исключено, что «ПСЖ» приложит максимум усилий для того, чтобы избавиться от итальянца уже этим летом. По информации источника, «МЮ» готов будет предложить контракт итальянцу только в том случае, если команду покинет Андре Онана.

Ранее стало известно, что Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма».

ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Челси Манчестер Юнайтед
Сергей Цыба Источник: Goal.com
Victor673256ua
Якщо питання в Онана, то вболівальники МЮ мабуть самі його виселять))
