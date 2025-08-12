Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы

Два английские клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – проявляет интерес к голкиперу сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. После подписания парижанами Лукаса Шевалье из «Лилля» 26-летний чемпион Европы не входит в планы наставника клуба Луиса Энрике. По информации AS, испанец уже сообщил Доннарумме, что он больше не будет основным вратарем.

Отметим, что у итальянца остается год контракта с «ПСЖ», а новое соглашение он категорически отказывается подписывать. Поэтому не исключено, что «ПСЖ» приложит максимум усилий для того, чтобы избавиться от итальянца уже этим летом. По информации источника, «МЮ» готов будет предложить контракт итальянцу только в том случае, если команду покинет Андре Онана.

Ранее стало известно, что Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма».